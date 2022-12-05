7 млн сеянцев с гектара. Как из хвойных шишек получаются деревья?

Новости Беларуси. С приходом холодов в Беларуси начался сезон сбора хвойных шишек. После специальной обработки из них получат семена для восстановления лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта плантация сосен появилась 20 лет назад. В отличие от обычного леса все деревья здесь – элитные, поэтому собранные из этих шишек семена будут высокого качества.

До конца февраля в Гомельском опытном лесхозе планируют заготовить более 20 тонн сырья. Подробнее.

Сосновые и еловые шишки собирают вручную, выбирая материал без признаков заболеваний. После чего их отправляют на переработку в Институт леса Национальной академии наук. Именно здесь шишки сортируют и сушат. Добывают из них семена, которые хранят для лесхозов в генетическом банке. Каждый год в Беларуси заготавливают до 300 миллионов единиц семян хвойных деревьев.