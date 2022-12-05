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7 млн сеянцев с гектара. Как из хвойных шишек получаются деревья?

05 декабря 2022 14:54
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Новости Беларуси. С приходом холодов в Беларуси начался сезон сбора хвойных шишек. После специальной обработки из них получат семена для восстановления лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Все этапы процесса заготовки – в материале Анны Корольчук.  

7 млн сеянцев с гектара. Как из хвойных шишек получаются деревья?-1

Эта плантация сосен появилась 20 лет назад. В отличие от обычного леса все деревья здесь – элитные, поэтому собранные из этих шишек семена будут высокого качества.  

До конца февраля в Гомельском опытном лесхозе планируют заготовить более 20 тонн сырья. Подробнее.  

Сосновые и еловые шишки собирают вручную, выбирая материал без признаков заболеваний. После чего их отправляют на переработку в Институт леса Национальной академии наук. Именно здесь шишки сортируют и сушат. Добывают из них семена, которые хранят для лесхозов в генетическом банке. Каждый год в Беларуси заготавливают до 300 миллионов единиц семян хвойных деревьев.  

7 млн сеянцев с гектара. Как из хвойных шишек получаются деревья?-4

В 2022 году площадь питомника Гомельского опытного лесхоза расширилась практически на 40 %. Хозяйство увеличивает объемы выращивания культур. Кроме того, для повышения качества саженцев тут установили новое оборудование для полива.  

7 млн сеянцев с гектара. Как из хвойных шишек получаются деревья?-7

Нина Пешкун, начальник лесопитомника Гомельского опытного лесхоза:
В теплицах практически стопроцентная схожесть. 560 тысяч сеянцев мы получаем с одной теплицы, если в переводе на гектары – того семь миллионов с гектара.

7 млн сеянцев с гектара. Как из хвойных шишек получаются деревья?-10

Работы по высадке хвойного молодняка запланированы на апрель, когда в Беларуси будет проходить традиционная акция «Неделя леса». Полученные из шишек семена станут новыми деревьями.

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# Растения и цветы # общество # Анна Корольчук # Григорий Рябцев # Владимир Падутов # Нина Пешкун # Фотофакт

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