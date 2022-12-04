«Выйти замуж за олигарха». Какие женщины предпочитают жить за чужой счёт и готовы ли что-то отдавать взамен?

Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Почему все-таки некоторые предпочитают паразитировать за счет других? Что это за такой феномен?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:

Паразитическая, инфантильная позиция – это у ребенка. Ребенок априори паразитирует, живет за счет родителя. Если человек становится взрослым, берет ответственность и уже дальше выруливает за свое благосостояние. Оно может быть разным. Почему девушка может не работать? Она много вкалывает дома, создает этому мужчине его семейное благополучие, которое позволяет ему зарабатывать. Ее нельзя назвать содержанкой. Детей растит, водит по кружкам – это массу времени занимает. Но есть другая позиция, которая именно с этой целью. У меня очень много клиенток молодых приходили. Я говорю: «Что вы хотите?» Большой процент говорили: «Выйти замуж за олигарха». Я говорю: «Что вы будете делать? Почему за олигарха?» Она говорит: «Я буду тратить его деньги». Я говорю: «Скажите, олигарх – это такой мужчина, который случайно заработал денег и ищет ту женщину, которая бы их потратила или что-то большее в этом есть?» Почему-то девушки начинали плакать потом. Не знаю почему. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы не спрашивали, что они готовы дать взамен? Юлия Самусенко:

Свою красоту.