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«Приходится работать и мужу, и жене». Почему не каждый мужчина готов содержать семью?

05 декабря 2022 14:34
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Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Приходится работать и мужу, и жене». Почему не каждый мужчина готов содержать семью?-1

Тимур Пряхин, музыкант, автор-исполнитель:
В принципе, это нормальная ситуация, когда мужчина содержит семью. Проблема в том, что современное общество не позволяет большинству людей именно эту модель реализовать. Потому как большинство все-таки, откровенно говоря, людей получают довольно скромную заработную плату. Приходится работать и мужу, и жене – это в большинстве случаев. Конечно, люди более успешные, которые уже чего-то достигли, могут, например, содержать свою семью. Разные модели.

«Выйти замуж за олигарха». Какие женщины предпочитают жить за чужой счет и готовы ли что-то отдавать взамен – подробнее здесь.

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# Психология # общество # Тимур Пряхин # Фотофакт

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