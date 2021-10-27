«Потребляет жизнь своей дочери». Почему мама не должна становиться лучшей подругой?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Кристина, кто твоя лучшая подруга?
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
Я могу сказать, что для меня критерий № 1 – это искренность. А потому человек, которые всегда мне скажет правду, даст дельный совет, искренний – это мама. Потому что всегда я могу к ней прийти, и я знаю, что точно не будет какой-то сладкой лести, что вот так вот лучше.
Екатерина Забенько:
Идеальный вариант, когда мама становится лучшей подругой.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А вот я бы хотела, чтобы Нелли прокомментировала, насколько это возможно, когда лучшая подруга – это мама? И что это за дружба?
Екатерина Забенько:
А меня еще интересует вопрос, может быть ли лучшей подругой муж? Или человек, который рядом с тобой, может ли заменить? Или подруга – это все равно ни с чем не сравнимо?
Наталья Надольская:
Давайте с мамы.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Ребята, лучшая подруга-мама – это немного перекос. С мамой должна быть близость, мама должна быть как бы вот сверху, от мамы нужно брать поддержку. К маме безопасно для себя и для мамы можно прийти, пожаловаться, запросить что-то, поплакаться, порадоваться. Мама всегда искренне и порадуется, правильно?
Но маму вводить в свои секреты, особенно нельзя вводить в какие-то свои интимные истории, в курс дела. Потому что, ну если же мама – лучшая подруга, то как бы все ей надо рассказать. Правильно?
Екатерина Забенько:
Мама, я тут покурила. Лет в 12. Мама такая: «Вот как сохранить дружбу с ребенком»? Когда хочется вот так просто сразу…
Нелли Куприянович:
Если мама излишне подруга к своей дочери, то тогда автоматически происходит: мама потребляет жизнь своей дочери. То есть проживает за нее и вместе с ней ее жизнь. А вопрос тогда, что у мамы в своей личной жизни, да?
Когда у женщины нет своих подруг, женщина обязательно должна эмоционально обмениваться с кем-то энергией. Вот нам прямо надо с кем-то поговорить, поделиться чем-то, пожаловаться. Если этого нет, женщина тогда в этом начинает захлебываться, и тогда начинается как бы интоксикация изнутри. И тут может под раздачу попасть муж. И женщина бессознательно делает себе мужа подружкой. Но она тогда теряет в муже мужчину. Он слушает вот это все ее.
Наталья Надольская:
Потому что с подружками не спят.
Нелли Куприянович:
Да, правильно. И потом он потихонечку начинает куда-нибудь уплывать. На работу, на рыбалку, куда-нибудь туда. Или там: «Я в домике, оставьте меня в покое».
У девочки должны быть подруги – для дружбы, мама – для поддержки, для безусловной любви и безусловного принятия, и муж должен быть для героических поступков и для того, чтобы кружил.
Екатерина Забенько:
Все ниши должны быть заполнены.
Нелли Куприянович:
Отдельно, с четкими границами.
Наталья Надольская:
Мне кажется, современные родители хотят дружить со своими детьми. Это своего рода такой контроль. Я тебе друг, ты мне расскажи, и я так выужу из тебя эту информацию. Я не думаю, что родители прямо так жаждут дружить с собственными детьми.
Нелли Куприянович:
Для контроля, вы все правильно говорите. Излишняя вот эта дружба – это для контроля из страха родительского. Страшно, что вдруг с ребенком что-то случится. Хочу что-то сделать на предупреждение какой-нибудь проблемы. Родитель должен принимать ребенка таким, какой он есть и поддерживать по запросу ребенка.
Наталья Надольская:
А вот эти мамы, которые хотят со своими дочерьми ходить в ночные клубы. Это как? Это подружки или это тоже контроль?
Нелли Куприянович:
Это не подружки. Ну как девочка может нормально комфортно себя чувствовать в клубе, там, не знаю, позажигать с кем-нибудь, позаигрывать? Или как мама может себя чувствовать в это время в клубе?
Если мама идет, опускается на уровень своей дочери: «Я такая же, как ты. Все такая молодая, классная. Пойдем потусить». Это идет формат конкуренции: две сестры, как бы ничего хорошего. Вот здесь, кстати, бывают такие истории, когда девушка встречается с молодым человеком, приводит его домой. А замуж за него выходит мама.
Кристина Сущеня:
Да вы что, были такие истории?
Наталья Надольская:
Так много? У вас у всех есть такие истории?
Нелли Куприянович:
Да. Ну зачем нам такое? Нам не надо. Поэтому мамочка здесь, подружки здесь, муж тут.
Кристина Сущеня:
Все в меру, мне кажется, должно быть абсолютно.
Нелли Куприянович:
Должно быть просто все с четкими границами, и не переплетать. Если вы замужем, и у вас есть замечательная незамужняя подруга, девочки, извините, ну как бы не надо сильно часто приглашать свою подругу в гости, чтобы посидеть на троих с вашим супругом, чаю выпить. Не нужно. Идите с подружкой куда-то. И это будет правильно, это будут здоровые границы, и экологично.
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