«Потребляет жизнь своей дочери». Почему мама не должна становиться лучшей подругой?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Кристина, кто твоя лучшая подруга? Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Я могу сказать, что для меня критерий № 1 – это искренность. А потому человек, которые всегда мне скажет правду, даст дельный совет, искренний – это мама. Потому что всегда я могу к ней прийти, и я знаю, что точно не будет какой-то сладкой лести, что вот так вот лучше. Екатерина Забенько:

Идеальный вариант, когда мама становится лучшей подругой. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А вот я бы хотела, чтобы Нелли прокомментировала, насколько это возможно, когда лучшая подруга – это мама? И что это за дружба? Екатерина Забенько:

А меня еще интересует вопрос, может быть ли лучшей подругой муж? Или человек, который рядом с тобой, может ли заменить? Или подруга – это все равно ни с чем не сравнимо? Наталья Надольская:

Давайте с мамы.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Ребята, лучшая подруга-мама – это немного перекос. С мамой должна быть близость, мама должна быть как бы вот сверху, от мамы нужно брать поддержку. К маме безопасно для себя и для мамы можно прийти, пожаловаться, запросить что-то, поплакаться, порадоваться. Мама всегда искренне и порадуется, правильно? Но маму вводить в свои секреты, особенно нельзя вводить в какие-то свои интимные истории, в курс дела. Потому что, ну если же мама – лучшая подруга, то как бы все ей надо рассказать. Правильно? Екатерина Забенько:

Мама, я тут покурила. Лет в 12. Мама такая: «Вот как сохранить дружбу с ребенком»? Когда хочется вот так просто сразу…

Нелли Куприянович:

Если мама излишне подруга к своей дочери, то тогда автоматически происходит: мама потребляет жизнь своей дочери. То есть проживает за нее и вместе с ней ее жизнь. А вопрос тогда, что у мамы в своей личной жизни, да? Когда у женщины нет своих подруг, женщина обязательно должна эмоционально обмениваться с кем-то энергией. Вот нам прямо надо с кем-то поговорить, поделиться чем-то, пожаловаться. Если этого нет, женщина тогда в этом начинает захлебываться, и тогда начинается как бы интоксикация изнутри. И тут может под раздачу попасть муж. И женщина бессознательно делает себе мужа подружкой. Но она тогда теряет в муже мужчину. Он слушает вот это все ее. Наталья Надольская:

Потому что с подружками не спят. Нелли Куприянович:

Да, правильно. И потом он потихонечку начинает куда-нибудь уплывать. На работу, на рыбалку, куда-нибудь туда. Или там: «Я в домике, оставьте меня в покое». У девочки должны быть подруги – для дружбы, мама – для поддержки, для безусловной любви и безусловного принятия, и муж должен быть для героических поступков и для того, чтобы кружил.

Екатерина Забенько:

Все ниши должны быть заполнены. Нелли Куприянович:

Отдельно, с четкими границами. Наталья Надольская:

Мне кажется, современные родители хотят дружить со своими детьми. Это своего рода такой контроль. Я тебе друг, ты мне расскажи, и я так выужу из тебя эту информацию. Я не думаю, что родители прямо так жаждут дружить с собственными детьми. Нелли Куприянович:

Для контроля, вы все правильно говорите. Излишняя вот эта дружба – это для контроля из страха родительского. Страшно, что вдруг с ребенком что-то случится. Хочу что-то сделать на предупреждение какой-нибудь проблемы. Родитель должен принимать ребенка таким, какой он есть и поддерживать по запросу ребенка. Наталья Надольская:

А вот эти мамы, которые хотят со своими дочерьми ходить в ночные клубы. Это как? Это подружки или это тоже контроль?