Дружеские отношения между девушками гораздо прочнее и постояннее. И вот почему

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Если говорить про мужскую дружбу, считается, что она намного крепче, чем женская. Так вот ученые из Оксфордского университета выяснили о том, что, оказывается, женская дружба намного крепче мужской.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Они провели эксперимент и выяснили, что время и расстояние оказывают губительное воздействие на мужскую дружбу. Мужчинам для поддержания товарищеских отношений нужно встречаться лицом к лицу. Но мы все знаем, как это происходит: либо в барах обычно, либо за просмотром каких-то футбольных матчей. В то время как дружеские отношения между девушками оказались гораздо прочнее и постояннее, если у них это расстояние сохранялось. То есть мужчинам нужно встречаться, а девушкам достаточно час или два поговорить по телефону и, собственно, на этом бы их дружба и держалась.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Вот, получается, расстояние компенсируется телефоном. А как в наше время – век интернета, там есть всякие разные способы общения. Дружба мужская держится на общих интересах, хобби. Мотоциклы, бильярд, футбол, еще что-то. Им обязательно нужно собираться в какую-то компанию. Как правило, компания, даже не два человека. И они вместе проживают какие-то события. А девочкам для этого достаточно позвонить и пообщаться час-другой по телефону. Поэтому, когда у девочек происходит – по какой-то причине там в разных они странах – они могут долго поддерживать эти отношения дружеские виртуально. Наталья Надольская:

А мужчины не могут полтора часа говорить по телефону: «Привет, как дела»? Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Я такого никогда не слышала, если честно.

Нелли Куприянович:

Но, в любом случае, расстояние делает свое. Девочки как бы ни были, как бы долго они и часто не общались по телефону, им все равно нужно хотя бы раз в год встречаться. Я сейчас немного резюмирую. Мужская дружба, она крепкая на физических каких-то вещах, на материальных. А женская дружба, она крепкая на эмоциональных основах. Наталья Надольская:

То есть, если одолжить денег, то это к другу, а если поддержать морально, то это к подруге. Нелли Куприянович:

Это в любом случае провальная история. Не одалживайте денег друзьям.