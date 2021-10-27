Психолог о женской дружбе: у девушек должны быть общие интересы, но точно разные вкусы на мужчин

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А вот у меня есть утверждение, что женская дружба сохраняется до тех пор, пока обе девушки не влюбляются в одного мужчину, либо им не становится интересен один и тот же парень. И как только это происходит, женской дружбе конец. Насколько верно это утверждение, что девушки дружат пока им некого делить?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

В принципе, у девушек должны быть общие интересы, но точно должны быть разные вкусовые предпочтения про мужчин. Если две девушки влюбляются в одного мужчину – все. Либо они должны этого мужчину куда-то отправить, и тогда дружба сохранится. Но варианты: типа одна выходит за него замуж, а вторая потом на это смотрит и тихонечко страдает или стерпится-слюбится – нет.

Ольга Быховцева, верит в женскую дружбу:

Во-первых, нужно, мне кажется, даже разобраться в самой себе. Или это простая зависть, или это действительно настоящая любовь. Нелли Куприянович:

Скорее всего, это идет обычно из детской такой психологической позиции: «Тебе нравится, и я хочу, и мне надо». Ольга Быховцева:

Такое бывает тоже. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Смотрите, может быть вот у наших девушек сложилась такая дружба крепкая уже последние годы в связи с тем, что они состоялись, как женщины, как профессионалы, им уже нечего и некого делить? То есть фактически такой фактор зависти у них отсутствует. Ольга Быховцева:

Абсолютно. Нелли Куприянович:

Нет, все может быть. Почему?

Екатерина Забенько:

А как? Мы сейчас все про вас узнаем. Нелли Куприянович:

Есть с детского сада дружба, со школы. В данном случае с моделинговой школы. Общий интерес. То есть на общем интересе есть о чем говорить. Одинаковые статусы социальные, все замужем, у всех есть детки. Екатерина Забенько:

Так я об этом и говорю, что все, в принципе, находятся приблизительно в одном и том же статусе. Наталья Надольская:

Кстати, а как часто вы обсуждаете своих мужей, когда вы вместе? Позволяете вы себе рассказывать какие-то семейные тайны, неурядицы? Екатерина Забенько:

Насколько часто держится на обсуждении конкретно своей семьи, своих мужей и мужчин, в первую очередь?

Лариса Заверач, верит в женскую дружбу:

Может быть. Мы говорим о детях, мы говорим о мужьях. Мы такие же женщины, как и все, да. Но, наверное, мы больше, когда вот кто-то заболел, то вот Лорочка тогда будет говорить, что волнуюсь за мужа, потому что там такая проблема. У Ольги: Оля уезжала, муж болел, здесь оставался. Я говорю: «Ну если нужно будет, то да, звоните. В любое время подойду». Екатерина Забенько:

Очевидно, раз вы столько со своими мужьями, то они у вас хорошие.

Ольга Быховцева:

Вы знаете, что если даже мы касаемся этой темы, это бывает не часто, достаточно редко. В какой-то обстановке или ситуации, которая достаточно серьезная. А просто так лучше не делать. Наталья Надольская:

Скажите, а вот насколько можно подругам погружаться в личную жизнь друг друга? Может быть не все стоит рассказывать? Ольга Быховцева:

Не стоит. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

А вообще правильно ли это рассказывать? Нелли Куприянович:

Дружба – это не психотерапия. Да, правильно? Подруге можно что-то рассказать, о чем-то пожаловаться, какие-то проблемы. Проблема же никуда по себе не уйдет. И потреблять свою подругу на изливание своей души не стоит. Я даже говорю иногда в терапии клиентам, что не делайте из своих близких, дорогих вам людей жилетку.

Элен, певица, воспевает женскую дружбу:

Вообще лучший друг – это тот человек, который тебя выслушает, тебе подскажет, которому ты можешь поплакаться. Но очень важно, чтобы эта подруга потом тебе в спину там ничего, никакой ножик не всадила. Нелли Куприянович:

Лучшая подружка – это подушка. Была такая поговорочка, где-то так, про секретики. Секретики надо нести либо как бы к духовнику своему какому-то, а с подругой надо про общие интересы. Элен:

Вот интересно, а вы как с секретами? Вы не боитесь, что когда-то кто-то может в порыве эмоциональном рассказать?