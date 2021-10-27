Сказать правду или лучше поддержать? Психолог рассказала, как не испортить дружбу

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А я вот, знаете, о чем хотела поговорить? О личных границах, которые так модно соблюдать в последнее время и о пассивной агрессии. Я к чему? Имеет ли право подруга сказать то, что, допустим, неприятно слышать: «Но кто же тебе, если не я, об этом скажет?» Вот, Нелли, насколько дружба дружбой, а правда дороже? Поэтому, имеет ли право подруга, возможно, сказать какие-то нелицеприятные вещи?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Я считаю, что нет. Смотрите, но здесь вопрос. Наталья Надольская:

Дружба – не про правду, да? Нелли Куприянович:

Да, дружба, правильно, не совсем таки про правду. Потому как каждое наше мнение субъективное. И я считаю, что мнение должно быть только экспертным, от каких-то специалистов. Ну бывает такое у подруги: «Скажи, пожалуйста, как мне в этой кофточке?» И может быть просто подруге не нравится расцветка, она скажет: «Нет, тебе не идет». Но это может быть абсолютно не правдой. Здесь, что касается границ, правильно не спрашивать, а запрашивать то, чего хочется от подруги. Не мнения, еще раз говорю, а поддержки: «Скажи, что мне хорошо в этой кофточке». Если я уже в ней, если я в магазине ее уже примерила, наверное же, она мне нравится, правильно? И здесь подруга должна просто поддержать. Наталья Надольская:

Дипломатия включается.

Ангелина Коркешко, столкнулась с предательством подруги:

А у меня вообще другое мнение вот по этому вопросу, потому что на себе даже очень много раз испытывала. Мне кажется, вот когда находишь человека, с кем тебе приятно общаться: ну это уже там хорошая знакомая, подруга – я даже на своем просто собственном примере – тебя человек узнает, знает уже на что ты способен, о чем с тобой можно говорить, о чем – нет. И допустим, у меня вот девочки – все равно у меня есть подруги, да, слава богу – они знают, что у меня можно попросить сказать правду. То есть я никогда не влезаю, дай-ка я сейчас выскажусь. Потому что мое мнение – это мое мнение. Зачем мне кому-то портить, допустим, что-то? Но у меня вот девочки – это просто часто, почему я вот захотела сказать – говорят: «Ангелина, а вот пошли, ты мне подберешь одежду, помоги мне». И вот я: «Господи, ужасно вообще, снимай». Она: «Да? А вот это»? Я говорю: «Вот это, ты просто огонь».

Нелли Куприянович:

Здесь идет речь несколько о другом, не путаем все в одну. Ангелина Коркешко:

Просто есть кто-то очень некорректно и не в тему это говорит. А если человек тебя хорошо знает и понимает, что вот ты можешь сказать то, что человека успокоит, либо думают, что у тебя... Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Представляю, эти же самые подружки пошли смотреть парня: «Ну как тебе этот?» «Вообще не твое, даже не подходи к нему».