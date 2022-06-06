Каждый проект уникален. Что покажут на выставке «ТИБО-2022» отечественные и зарубежные производители?

Новости Беларуси. Свои инновационные изобретения на площадке «ТИБО» презентуют крупнейшие отечественные и зарубежные производители. Каждый проект уникален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная академия наук демонстрирует новые приложения для медработников, а также целый ряд собственных разработок. Например, персональный рециркулятор для обеззараживания воздуха. Есть и экономические, и сельхозстартапы от союза молодежи. В частности, студенты совместно с бизнесом внедряют в жизнь работу с дронами для борьбы с инвазией.

Антон Поляков, студент Белорусской государственной академии авиации: По сравнению с традиционной техникой, в отличие от трактора, не оставляет технологической колеи, в 40 раз экономия воды, в 10 раз экономия топлива. Уйма плюсов, даже те же решения проблемы кадров.

Алексей Матросов, генеральный директор IT-компании (Россия):

Опыт сотрудничества с Республикой Беларусь у нас уже есть, у нас сейчас заключат парочку контрактов в области консалтинга именно в финансовой сфере. Мы делимся опытом, рассказываем, как можно сделать в области автоматизации финансовой сферы, какие инновации сейчас применяются.

Всего свои работы представили свыше сотни организаций-разработчиков. Абсолютно все цифровые решения рассчитаны на практическое применение в различных отраслях: промышленность, здравоохранение, образование. Многие проекты ориентированы на военную, информационную и продовольственную безопасность.