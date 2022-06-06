Каждый проект уникален. Что покажут на выставке «ТИБО-2022» отечественные и зарубежные производители?

Новости Беларуси. Свои инновационные изобретения на площадке «ТИБО» презентуют крупнейшие отечественные и зарубежные производители. Каждый проект уникален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Свои инновационные изобретения на площадке «ТИБО» презентуют крупнейшие отечественные и зарубежные производители. Каждый проект уникален, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальная академия наук демонстрирует новые приложения для медработников, а также целый ряд собственных разработок. Например, персональный рециркулятор для обеззараживания воздуха. Есть и экономические, и сельхозстартапы от союза молодежи. В частности, студенты совместно с бизнесом внедряют в жизнь работу с дронами для борьбы с инвазией.
Антон Поляков, студент Белорусской государственной академии авиации:
По сравнению с традиционной техникой, в отличие от трактора, не оставляет технологической колеи, в 40 раз экономия воды, в 10 раз экономия топлива. Уйма плюсов, даже те же решения проблемы кадров.
Алексей Матросов, генеральный директор IT-компании (Россия):
Опыт сотрудничества с Республикой Беларусь у нас уже есть, у нас сейчас заключат парочку контрактов в области консалтинга именно в финансовой сфере. Мы делимся опытом, рассказываем, как можно сделать в области автоматизации финансовой сферы, какие инновации сейчас применяются.
Всего свои работы представили свыше сотни организаций-разработчиков. Абсолютно все цифровые решения рассчитаны на практическое применение в различных отраслях: промышленность, здравоохранение, образование. Многие проекты ориентированы на военную, информационную и продовольственную безопасность.
Вольфович о «ТИБО-2022». Подробнее здесь.
«ТИБО-2022» будет работать по 10 июня. Кроме выставочной работы, предусмотрена и деловая программа – запланировано более 30 мероприятий, среди которых Евразийский цифровой форум, конкурс «АГРО 4.0» и интернет-премия «ТИБО».