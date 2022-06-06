Что такое функциональное яйцо и чем оно полезно? Рассказали на Солигорской птицефабрике
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Алена Сырова, СТВ:
У нас, понятно, вообще во всех сферах высокие стандарты отслеживания качества продукции. Вот то, что стало модно (с пометкой «эко») для нас это в принципе норма.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это нормально, это просто обычно.
Алена Сырова:
Эти стандарты качества как на вашей птицефабрике соблюдаются и можно ли сказать, что это ваша фишка?
Кирилл Казаков:
Яйца Солигорской птицефабрики – и копченые, и маринованные, и такие, и сякие. Кажется, яйцо – что проще может быть? А что вы делаете и чем можно удивить?
Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:
Чем можно удивить? Казалось бы, простой продукт, который тысячелетиями уже кормит человечество. Но мы способны удивлять, потому что на самом деле от Солигорской птицефабрики каждый год появляются какие-то новинки. Мы начали в 2003 году с функционального яйца. Обогатили через корм яйцо органическим селеном.
Алена Сырова:
Функциональное яйцо – это?
Инна Толкачева:
Чтобы не пить таблетки, скажем так, человек потребляет продукт питания и обогащает свой организм минералами, витаминами. И мы это начали в 2003 году.
Кирилл Казаков:
Игорь Вячеславович [Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – прим. ред.], мне кажется, вы Министерству здравоохранения переходите дорогу в такой истории.
Инна Толкачева:
Мы в тандеме с Министерством здравоохранения работаем. Да, потому что, в общем-то, селена не хватает у нас. Мы находимся в таком регионе селенодефицитном. Поэтому, конечно, это фишка. И молодецкое яйцо, хоть мы в 2003 году его произвели, до сих пор востребовано населением, пользуется спросом. Не один опрос потребителей это подтвердил.
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Кирилл Казаков:
Меня удивляет знаете что? Халяль. Вот, честно говоря, я, православный человек, я понимаю, что есть люди, для которых это слово очень важно. Ну а как? Они на одной птицефабрике у вас в Солигорске делаются. Как?
Инна Толкачева:
На разных птичниках. Есть определенные требования по системе халяль. Эта продукция сертифицирована, это не просто название. Мы имеем документы, мы проходим аудиты. Требования там простые: это экологически чистые продукты, потому что должен быть корм определенный, требования по чистоте скорлупы и внутри яйца. Есть требования к упаковке даже. В пластик нельзя, только картон.
Кирилл Казаков:
Обычно говорят о том, что халяль, и, в принципе, становится продукт настоящим халяльным, когда берут, условно говоря, рестораны, которые на такой кухне специализируются, потому что, наверное, какая-то закусочная турецкая или еще какая-то халяльные яйца покупает. Наверное, это и есть основной сигнал качества.
Инна Толкачева:
На удивление, белорусский рынок востребовал этот продукт. Хотя, казалось бы, это какая-то часть только населения. Мы, в общем-то, больше стремились к экспортной позиции этого продукта. Но он востребован у нас именно людьми, которые ведут здоровый образ жизни.
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