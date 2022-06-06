Что такое функциональное яйцо и чем оно полезно? Рассказали на Солигорской птицефабрике

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

У нас, понятно, вообще во всех сферах высокие стандарты отслеживания качества продукции. Вот то, что стало модно (с пометкой «эко») для нас это в принципе норма. Кирилл Казаков, СТВ:

Это нормально, это просто обычно. Алена Сырова:

Эти стандарты качества как на вашей птицефабрике соблюдаются и можно ли сказать, что это ваша фишка? Кирилл Казаков:

Яйца Солигорской птицефабрики – и копченые, и маринованные, и такие, и сякие. Кажется, яйцо – что проще может быть? А что вы делаете и чем можно удивить?

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:

Чем можно удивить? Казалось бы, простой продукт, который тысячелетиями уже кормит человечество. Но мы способны удивлять, потому что на самом деле от Солигорской птицефабрики каждый год появляются какие-то новинки. Мы начали в 2003 году с функционального яйца. Обогатили через корм яйцо органическим селеном. Алена Сырова:

Функциональное яйцо – это? Инна Толкачева:

Чтобы не пить таблетки, скажем так, человек потребляет продукт питания и обогащает свой организм минералами, витаминами. И мы это начали в 2003 году. Кирилл Казаков:

Игорь Вячеславович [Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси – прим. ред.], мне кажется, вы Министерству здравоохранения переходите дорогу в такой истории. Инна Толкачева:

Мы в тандеме с Министерством здравоохранения работаем. Да, потому что, в общем-то, селена не хватает у нас. Мы находимся в таком регионе селенодефицитном. Поэтому, конечно, это фишка. И молодецкое яйцо, хоть мы в 2003 году его произвели, до сих пор востребовано населением, пользуется спросом. Не один опрос потребителей это подтвердил. Выпускают хлеб, который может храниться полгода. Чем может похвастаться предприятие «Брестмясомолпром»? Читайте здесь.