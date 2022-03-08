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«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины?

08 марта 2022 12:56
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Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У каждого свой взгляд на подарки [женщине – прим.ред.]. В принципе, мне кажется, можно долго спорить.

«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины?-1

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:
Можно я поясню один момент. Если женщина меряет подарок стоимостью, то вопрос вообще их отношений.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
В искренности?

Нелли Куприянович:
То есть это, скорее всего, потребительское отношение.

«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины?-4

Владимир Ухтинский, певец, легенда шансона:
Нет, это сразу в ЗАГС. Как только она начала мерить – в ЗАГС, заявление написал. Или нет, лучше так: взял сеточку, пошел за хлебом и больше не пришел. Вот это самое классное.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Но бывает же так, что мужчина готов, может подарить что-то. А тут включается – вот тебе мимоза.

Владимир Ухтинский:
А при чем тут 8 Марта? Если может, он ей подарит без всякого 8 Марта.

Нелли Куприянович:
Итак, если женщина меряет подарок, сколько он стоит. Ждет 8 Марта и Mercedes – значит, вопрос про отношения. Скорее всего, это какие-то потребительские отношения. Если мужчину так устраивает – ради бога, пускай тогда готовится к Mercedes.

Владимир Ухтинский:
Пускай готовится к ЗАГСу.

«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины?-7

Нелли Куприянович:
Второй вариант есть, когда на самом деле у мужчины есть очень большие возможности. Из практики психологической могу вам рассказать, много таких историй есть. Очень большие возможности, но на праздник – это прямо случай из практики – на 8 Марта выскочил, купил нечто – букет.

Татьяна Савчик:
Без души.

Нелли Куприянович:
Ей вручил, подарил: «Тебя с 8 Марта!»

Владимир Ухтинский:
Так он любит деньги, а не женщину.

Нелли Куприянович:
Это был просто мега-скандал. Причем я здесь вполне понимаю женщину. Как так ты меня настолько обесцениваешь? Мог бы чуть-чуть заморочиться. Букет хотя бы в соответствии. То есть она очень стильно обесценилась, ей было очень больно, грустно. Был жесткий скандал. Но он, слава богу, понял свою ошибку.

«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины?-10

Алеся Лакина:
Это все понятно. Нелли, вы говорите, мужчина, главное, чтобы заморочился. Вам не было бы приятно, если бы мужчина год откладывал и подарил вам кольцо с бриллиантом?

Нелли Куприянович:
Почему неприятно?

Алеся Лакина:
Вот не может он сам купить резко кольцо.

Нелли Куприянович:
Очень приятно.

Алеся Лакина:
Вот видите, заморочился. А что вам приятнее было бы получить – открытку или кольцо с бриллиантом? От чего вы бы больше обрадовались?

«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины?-13

Александра Каштанова:
А смотря, наверное, от какого мужчины. Потому что если какой-то мужчина может, ты знаешь, что для него подарить кольцо – это по щелчку, а нарисовать открытку сложно. Когда он дарит эту открытку от души или может написать картинку сам, ты думаешь: «Вот это да!»

Владимир Ухтинский:
Вот это уже супер-заморочка.

Нелли Куприянович:
Мне дарили и бриллианты, и открытки, и плакаты рисовали со стихами. Но трогает всегда больше эмоции в стихах, открытках.

«Даже цветочка не принес». Насколько важны женщинам подарки – подробнее здесь.

# Подарки # общество # Алеся Лакина # Нелли Куприянович # Татьяна Савчик # Владимир Ухтинский # Александра Каштанова # Фотофакт

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