«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины?
Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
У каждого свой взгляд на подарки [женщине – прим.ред.]. В принципе, мне кажется, можно долго спорить.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:
Можно я поясню один момент. Если женщина меряет подарок стоимостью, то вопрос вообще их отношений.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
В искренности?
Нелли Куприянович:
То есть это, скорее всего, потребительское отношение.
Владимир Ухтинский, певец, легенда шансона:
Нет, это сразу в ЗАГС. Как только она начала мерить – в ЗАГС, заявление написал. Или нет, лучше так: взял сеточку, пошел за хлебом и больше не пришел. Вот это самое классное.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Но бывает же так, что мужчина готов, может подарить что-то. А тут включается – вот тебе мимоза.
Владимир Ухтинский:
А при чем тут 8 Марта? Если может, он ей подарит без всякого 8 Марта.
Нелли Куприянович:
Итак, если женщина меряет подарок, сколько он стоит. Ждет 8 Марта и Mercedes – значит, вопрос про отношения. Скорее всего, это какие-то потребительские отношения. Если мужчину так устраивает – ради бога, пускай тогда готовится к Mercedes.
Владимир Ухтинский:
Пускай готовится к ЗАГСу.
Нелли Куприянович:
Второй вариант есть, когда на самом деле у мужчины есть очень большие возможности. Из практики психологической могу вам рассказать, много таких историй есть. Очень большие возможности, но на праздник – это прямо случай из практики – на 8 Марта выскочил, купил нечто – букет.
Татьяна Савчик:
Без души.
Нелли Куприянович:
Ей вручил, подарил: «Тебя с 8 Марта!»
Владимир Ухтинский:
Так он любит деньги, а не женщину.
Нелли Куприянович:
Это был просто мега-скандал. Причем я здесь вполне понимаю женщину. Как так ты меня настолько обесцениваешь? Мог бы чуть-чуть заморочиться. Букет хотя бы в соответствии. То есть она очень стильно обесценилась, ей было очень больно, грустно. Был жесткий скандал. Но он, слава богу, понял свою ошибку.
Алеся Лакина:
Это все понятно. Нелли, вы говорите, мужчина, главное, чтобы заморочился. Вам не было бы приятно, если бы мужчина год откладывал и подарил вам кольцо с бриллиантом?
Нелли Куприянович:
Почему неприятно?
Алеся Лакина:
Вот не может он сам купить резко кольцо.
Нелли Куприянович:
Очень приятно.
Алеся Лакина:
Вот видите, заморочился. А что вам приятнее было бы получить – открытку или кольцо с бриллиантом? От чего вы бы больше обрадовались?
Александра Каштанова:
А смотря, наверное, от какого мужчины. Потому что если какой-то мужчина может, ты знаешь, что для него подарить кольцо – это по щелчку, а нарисовать открытку сложно. Когда он дарит эту открытку от души или может написать картинку сам, ты думаешь: «Вот это да!»
Владимир Ухтинский:
Вот это уже супер-заморочка.
Нелли Куприянович:
Мне дарили и бриллианты, и открытки, и плакаты рисовали со стихами. Но трогает всегда больше эмоции в стихах, открытках.
«Даже цветочка не принес». Насколько важны женщинам подарки – подробнее здесь.