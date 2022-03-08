«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины?

Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У каждого свой взгляд на подарки [женщине – прим.ред.]. В принципе, мне кажется, можно долго спорить.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Можно я поясню один момент. Если женщина меряет подарок стоимостью, то вопрос вообще их отношений. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

В искренности? Нелли Куприянович:

То есть это, скорее всего, потребительское отношение.

Владимир Ухтинский, певец, легенда шансона:

Нет, это сразу в ЗАГС. Как только она начала мерить – в ЗАГС, заявление написал. Или нет, лучше так: взял сеточку, пошел за хлебом и больше не пришел. Вот это самое классное. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Но бывает же так, что мужчина готов, может подарить что-то. А тут включается – вот тебе мимоза. Владимир Ухтинский:

А при чем тут 8 Марта? Если может, он ей подарит без всякого 8 Марта. Нелли Куприянович:

Итак, если женщина меряет подарок, сколько он стоит. Ждет 8 Марта и Mercedes – значит, вопрос про отношения. Скорее всего, это какие-то потребительские отношения. Если мужчину так устраивает – ради бога, пускай тогда готовится к Mercedes. Владимир Ухтинский:

Пускай готовится к ЗАГСу.

Нелли Куприянович:

Второй вариант есть, когда на самом деле у мужчины есть очень большие возможности. Из практики психологической могу вам рассказать, много таких историй есть. Очень большие возможности, но на праздник – это прямо случай из практики – на 8 Марта выскочил, купил нечто – букет. Татьяна Савчик:

Без души. Нелли Куприянович:

Ей вручил, подарил: «Тебя с 8 Марта!» Владимир Ухтинский:

Так он любит деньги, а не женщину. Нелли Куприянович:

Это был просто мега-скандал. Причем я здесь вполне понимаю женщину. Как так ты меня настолько обесцениваешь? Мог бы чуть-чуть заморочиться. Букет хотя бы в соответствии. То есть она очень стильно обесценилась, ей было очень больно, грустно. Был жесткий скандал. Но он, слава богу, понял свою ошибку.

Алеся Лакина:

Это все понятно. Нелли, вы говорите, мужчина, главное, чтобы заморочился. Вам не было бы приятно, если бы мужчина год откладывал и подарил вам кольцо с бриллиантом? Нелли Куприянович:

Почему неприятно? Алеся Лакина:

Вот не может он сам купить резко кольцо. Нелли Куприянович:

Очень приятно. Алеся Лакина:

Вот видите, заморочился. А что вам приятнее было бы получить – открытку или кольцо с бриллиантом? От чего вы бы больше обрадовались?