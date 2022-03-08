«Мы тоже научились зарабатывать деньги». А какие подарки предпочитают дарить и получать женщины?

Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вы согласитесь, что сегодня женщины, может быть, все-таки более прагматичные подарки предпочитают?

Алеся Бортич, директор бухгалтерского агентства, автор и организатор изящного досуга в Минске:

Мне кажется, что женщины – я про свое окружение говорю – во-первых, стали отчасти самодостаточными. Мы тоже научились зарабатывать деньги. Мы сами можем, как говорится. Тоже балуем своих мужчин подарками. В моем окружении так происходит. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

И потом ходим на митингах феминисток. Алеся Бортич:

Я совсем не про это говорю. Мне нравится получать подарки. Я бы вообще не отказалась от дизайнерского платья вечернего. Мы поехали, выбираем. Он смотрит, ты примеряешь – целый процесс. Потом ты приходишь на какое-то мероприятие, получаешь комплименты: «Откуда платье?» – «Любимый муж подарил». Татьяна Савчик:

И вот твоя женская энергия все больше возвышается. Алеся Бортич:

Здорово, да?