«Мы тоже научились зарабатывать деньги». А какие подарки предпочитают дарить и получать женщины?
Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Вы согласитесь, что сегодня женщины, может быть, все-таки более прагматичные подарки предпочитают?
Алеся Бортич, директор бухгалтерского агентства, автор и организатор изящного досуга в Минске:
Мне кажется, что женщины – я про свое окружение говорю – во-первых, стали отчасти самодостаточными. Мы тоже научились зарабатывать деньги. Мы сами можем, как говорится. Тоже балуем своих мужчин подарками. В моем окружении так происходит.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
И потом ходим на митингах феминисток.
Алеся Бортич:
Я совсем не про это говорю. Мне нравится получать подарки. Я бы вообще не отказалась от дизайнерского платья вечернего. Мы поехали, выбираем. Он смотрит, ты примеряешь – целый процесс. Потом ты приходишь на какое-то мероприятие, получаешь комплименты: «Откуда платье?» – «Любимый муж подарил».
Татьяна Савчик:
И вот твоя женская энергия все больше возвышается.
Алеся Бортич:
Здорово, да?
Алеся Лакина:
Для вас важен подарок от мужчины? Вы не считаете, главное – внимание? Не важно, что он подарил?
Алеся Бортич:
Вообще-то, я сама дарю хорошие подарки. Я реально всем дарю хорошие подарки. Это кайф для меня. Поэтому мой мужчина тоже балованный. Мне очень часто говорят: «Ты ему такие подарки даришь, а он тебе что?» Я не люблю перечислять, тягаться. Самые лучшие подарки от него я получала не в праздники. Сейчас совсем недорого – я как организатор мероприятий могу сказать – пригласить саксофониста, скрипача.
Татьяна Савчик:
Создать атмосферу.
Алеся Бортич:
Понимаете, это стоит вообще очень недорого.
«Потребительские отношения». Может ли женщина требовать дорогие подарки от своего мужчины – подробнее здесь.