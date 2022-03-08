«Даже цветочка не принёс». Насколько важны женщинам подарки?

Международный женский день – один из самых трепетных и нежных весенних праздников. 8 Марта – еще один повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой женщины. О традициях, чувствах и подарках поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Нелли, вопрос к вам. Нормально ли, если у женщины отношение к мужчине меняется в зависимости от его подарка? Я хочу уточнить. Речь не о том, что нам не подарили бриллиантов, которые мы ожидали. Но зачастую бывает и так, что даже цветочка не принес.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Если мужчина даже цветочка не приносит – это какая-то вообще трагедия, драма, беда. Наверное, женщине надо серьезно задуматься об этих отношениях. Рекомендация женщинам – прояснить язык любви, предъявить своему мужчине, что для нее важно. Важно ли для нее, чтобы он стихи прочитал, спел или подарил что-то. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мужчины намеков не понимают, надо говорить прямо в лоб. Нелли Куприянович:

Пряменько. Потому что скажи что-нибудь, теплые слова. Это будет батарея, скорее всего. Все знаем этот анекдот. Например, для меня подарки не сильно имеют значение. Для меня больше важно, чтобы мужчина заморочился. Он может сделать открытку, какой-то стих сочинить. Я буду этому искренне намного больше рада, чем подарку стандартному – шампунь или еще что-то.

Татьяна Савчик:

Вообще справедливо, когда говорят, что, чем дороже подарок, тем лучше отношение мужчины к тебе, что он должен в это вкладываться? Нелли Куприянович:

Давайте так – чем больше мужчина заморочился. Есть у меня клиент, который рассказывал, что на День влюбленных – давайте про День влюбленных – сердечками украсил весь потолок, розочками обсыпал всю прихожую, сделал волшебную ванну с шампанским или еще с чем-то. Алеся Лакина:

Она пришла, сказала: «Кто это будет убирать?» Правильно? Нелли Куприянович:

Там все нормально, клининговая компания работает. Это же не сильно дорого, но очень впечатляюще, много эмоций. Алеся Лакина:

Я почему-то более чем уверена, что каждый скажет: «Главное не подарок, а внимание». Поэтому я хочу обратить к Зине. Зина, давайте не лукавить, скажите, подарок – важно или нет?