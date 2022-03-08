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Конкурс «Девушки рулят» проводят в Витебске 8 марта. Девушки показывают мастерство вождения и знание ПДД

08 марта 2022 12:51
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Новости Беларуси. Международный женский день необычно решили отпраздновать девушки Витебска. 8 Марта они демонстрируют мастерство вождения автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс «Девушки рулят» проводят в Витебске 8 марта. Девушки показывают мастерство вождения и знание ПДД-1

В конкурсе «Девушки рулят» зарегистрировались полтора десятка участниц, как любителей, так и профессионалов. Испытания они проходят сразу в нескольких номинациях: от теоретических знаний правил дорожного движения до снятия и установки колеса.

Конкурс «Девушки рулят» проводят в Витебске 8 марта. Девушки показывают мастерство вождения и знание ПДД-4

Все задания выполняются под строгим контролем сотрудников дорожно-патрульной службы.

Конкурс «Девушки рулят» проводят в Витебске 8 марта. Девушки показывают мастерство вождения и знание ПДД-7

В праздник 8 Марта почему решили поучаствовать?
– Потому что это наш праздник, наша победа.

Конкурс «Девушки рулят» проводят в Витебске 8 марта. Девушки показывают мастерство вождения и знание ПДД-10

– Сотрудники ДПС как-то поддерживают вас, помогают?
– Конечно, помогают, немножко говорят, что делать.
– Штурман помогает как-то вам?
– Штурман без прав. Настроением помогает.

Конкурс «Девушки рулят» проводят в Витебске 8 марта. Девушки показывают мастерство вождения и знание ПДД-13

Победителей конкурса ждут подарки, которые помогут быть им еще красивее и спортивнее.

# Автомобили # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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