Конкурс «Девушки рулят» проводят в Витебске 8 марта. Девушки показывают мастерство вождения и знание ПДД

Новости Беларуси. Международный женский день необычно решили отпраздновать девушки Витебска. 8 Марта они демонстрируют мастерство вождения автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Международный женский день необычно решили отпраздновать девушки Витебска. 8 Марта они демонстрируют мастерство вождения автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конкурсе «Девушки рулят» зарегистрировались полтора десятка участниц, как любителей, так и профессионалов. Испытания они проходят сразу в нескольких номинациях: от теоретических знаний правил дорожного движения до снятия и установки колеса.
Все задания выполняются под строгим контролем сотрудников дорожно-патрульной службы.
– В праздник 8 Марта почему решили поучаствовать?
– Потому что это наш праздник, наша победа.
– Сотрудники ДПС как-то поддерживают вас, помогают?
– Конечно, помогают, немножко говорят, что делать.
– Штурман помогает как-то вам?
– Штурман без прав. Настроением помогает.
Победителей конкурса ждут подарки, которые помогут быть им еще красивее и спортивнее.