Конкурс «Девушки рулят» проводят в Витебске 8 марта. Девушки показывают мастерство вождения и знание ПДД

Новости Беларуси. Международный женский день необычно решили отпраздновать девушки Витебска. 8 Марта они демонстрируют мастерство вождения автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсе «Девушки рулят» зарегистрировались полтора десятка участниц, как любителей, так и профессионалов. Испытания они проходят сразу в нескольких номинациях: от теоретических знаний правил дорожного движения до снятия и установки колеса.

Все задания выполняются под строгим контролем сотрудников дорожно-патрульной службы.

– В праздник 8 Марта почему решили поучаствовать?

– Потому что это наш праздник, наша победа.

– Сотрудники ДПС как-то поддерживают вас, помогают?

– Конечно, помогают, немножко говорят, что делать.

– Штурман помогает как-то вам?

– Штурман без прав. Настроением помогает.