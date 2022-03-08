«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?

Новости Беларуси. 8 Марта – праздник, который ждет каждая женщина и к которому готовится каждый мужчина. В Беларуси его отмечают уже около 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возникший как символ борьбы за равенство полов и уважения к женскому труду, теперь это день весны, любви и красоты.

Сделать 8 Марта ярче стремится каждый. Неотъемлемый атрибут – цветы. С самого утра в Минске за ними выстраиваются очереди.

Хотелось бы пожелать, чтобы все девушки оставались такими же прекрасными, милыми, красивыми, добрыми, заботливыми, оберегали своих мужей, как мы, курсанты, оберегаем Республику Беларусь. Ну и также всех-всех благ и на данный момент мирного неба над головой.

Пожелаем здоровья, терпения и побольше улыбок, чтобы каждый день были счастливые и радовались.

Всех дам с праздником поздравляем, дай бог, чтобы у всех улыбка с лица не сходила никогда.

Здоровья, удачи во всем, ну и, конечно, любви.

Я хочу пожелать нашим дамам на 8 Марта, чтобы они были счастливее, чем в прошлом году, чтобы присутствовало в их жизни женское счастье, добро и всегда наши дамы улыбались, а мужчины одаривали их цветами. С 8 Марта вас!