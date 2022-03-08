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«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?

08 марта 2022 12:49
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Новости Беларуси. 8 Марта – праздник, который ждет каждая женщина и к которому готовится каждый мужчина. В Беларуси его отмечают уже около 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возникший как символ борьбы за равенство полов и уважения к женскому труду, теперь это день весны, любви и красоты.

«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?-1

Сделать 8 Марта ярче стремится каждый. Неотъемлемый атрибут – цветы. С самого утра в Минске за ними выстраиваются очереди.

«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?-4

Хотелось бы пожелать, чтобы все девушки оставались такими же прекрасными, милыми, красивыми, добрыми, заботливыми, оберегали своих мужей, как мы, курсанты, оберегаем Республику Беларусь. Ну и также всех-всех благ и на данный момент мирного неба над головой.

«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?-7

Пожелаем здоровья, терпения и побольше улыбок, чтобы каждый день были счастливые и радовались.

«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?-10

Всех дам с праздником поздравляем, дай бог, чтобы у всех улыбка с лица не сходила никогда.

«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?-13

Здоровья, удачи во всем, ну и, конечно, любви.

«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?-16

Я хочу пожелать нашим дамам на 8 Марта, чтобы они были счастливее, чем в прошлом году, чтобы присутствовало в их жизни женское счастье, добро и всегда наши дамы улыбались, а мужчины одаривали их цветами. С 8 Марта вас!

«Чтобы каждый день были счастливые и радовались». Мужчины поздравляют белорусок с 8 Марта. Чего желают в первую очередь?-19

К слову, например, в Минске 54 % от общей численности населения – это женщины. На 1 000 представительниц прекрасного пола приходится 842 мужчины. Подобное соотношение и по всей стране.

Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта. Читайте здесь.

# 8 Марта # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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