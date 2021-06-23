Потратить семейный капитал на машину Geely? Вот что думает об этом директор «БЕЛДЖИ»

Ольга Коршун, ведущая: Есть информация, что ваши потребители, в том числе и люди, у которых есть в распоряжении семейный капитал, обращались к вам с просьбой, чтобы вы как-то поспособствовали, чтобы эти деньги семейного капитала можно было расходовать на покупку Geely. Такое было?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Да, такое было. Логика этих людей такова, что им дают возможность построить какое-то жилье, оно, как правило, индивидуального типа. Дальше возникает вопрос: а магазин, а детей в школу, а из детского сада? Классики писали: автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Фактически семья нуждается в этом. Я слышал ответы вице-премьера перед депутатами, что рассматривали вопрос, пока не время. Но я думаю, что этот вопрос не надо снимать с повестки дня. Потому что если мы говорим про индивидуальные застройки и про полноценное развитие семьи, то здесь автомобиль является очень важным компонентом.