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Потратить семейный капитал на машину Geely? Вот что думает об этом директор «БЕЛДЖИ»

23 июня 2021 12:59
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о продаже автомобилей.

Ольга Коршун, ведущая:
Есть информация, что ваши потребители, в том числе и люди, у которых есть в распоряжении семейный капитал, обращались к вам с просьбой, чтобы вы как-то поспособствовали, чтобы эти деньги семейного капитала можно было расходовать на покупку Geely. Такое было?

Потратить семейный капитал на машину Geely? Вот что думает об этом директор «БЕЛДЖИ»-1

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Да, такое было. Логика этих людей такова, что им дают возможность построить какое-то жилье, оно, как правило, индивидуального типа. Дальше возникает вопрос: а магазин, а детей в школу, а из детского сада? Классики писали: автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Фактически семья нуждается в этом. Я слышал ответы вице-премьера перед депутатами, что рассматривали вопрос, пока не время. Но я думаю, что этот вопрос не надо снимать с повестки дня. Потому что если мы говорим про индивидуальные застройки и про полноценное развитие семьи, то здесь автомобиль является очень важным компонентом.

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# Автомобили # общество # Геннадий Свидерский # Ольга Коршун # Фотофакт

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