Минск принимает фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

Фильмы, которые объединяют. Белорусская столица принимает фестиваль документального кино «Евразия.DOC». До этого ленты демонстрировали в Смоленске. Теперь увидеть их может и белорусский зритель, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – 35 документальных фильмов, включая 5 белорусских, 10 короткометражных от участников молодежного конкурса. География представленных кинолент обширна – от Таджикистана и Азербайджана до Армении и Латвии. Главными темами кинофестиваля стали – «80-летие Великой Победы», «Борьба с нацизмом в XXI веке», «Новый Мир», «Малая родина» и «Человек во все времена».

Валерий Шеховцов, директор некоммерческого IX фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC»:

К IX фестивалю мы подошли с опытом 8 фестивалей. И каждый фестиваль приносит нам опыт. Опыт формирования команды. Опыт выхода из сложных ситуаций. Наш фестиваль интересен, потому что в этом году пришло более 350 заявок. Почему это важно? Важно, потому что из этих, условно, 350 фильмов, наши осмотрщики сжимают этот объем до 35. Только каждый 10-й фильм входит в короткую программу.

Помимо презентации фильмов, участников фестиваля также ждут дискуссионные площадки и встречи с выдающимися кинематографистами. Увидеть документальные ленты можно в столичных кинотеатрах «Победа» и «Беларусь». Все сеансы бесплатные.