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Этот кроссовер – самая продаваемая машина в Беларуси и в Китае. Почему?

22 июня 2021 08:51
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о кроссовере, который является самой продаваемой машиной в Беларуси и в Китае.

Ольга Коршун, ведущая:
Мы у самой продаваемой машины. Это Atlas, ваш бестселлер. Почему?

Этот кроссовер – самая продаваемая машина в Беларуси и в Китае. Почему?-1

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Да, действительно. Этот кроссовер самый продаваемый на нашем рынке и на рынке Китая тоже. Есть такое выражение, что миллион покупателей не могут ошибаться. Их произведено больше миллиона. Этот кроссовер для успешных и уверенных людей.

Ольга Коршун:
А у вас какая машина? Atlas?

Геннадий Свидерский:
У меня Coolray.

«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идет речь? – подробнее здесь

# Автомобили # общество # Геннадий Свидерский # Ольга Коршун # Фотофакт

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