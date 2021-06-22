Этот кроссовер – самая продаваемая машина в Беларуси и в Китае. Почему?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о кроссовере, который является самой продаваемой машиной в Беларуси и в Китае.
Ольга Коршун, ведущая:
Мы у самой продаваемой машины. Это Atlas, ваш бестселлер. Почему?
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Да, действительно. Этот кроссовер самый продаваемый на нашем рынке и на рынке Китая тоже. Есть такое выражение, что миллион покупателей не могут ошибаться. Их произведено больше миллиона. Этот кроссовер для успешных и уверенных людей.
Ольга Коршун:
А у вас какая машина? Atlas?
Геннадий Свидерский:
У меня Coolray.
«Он очень дорогой, на него стоит очередь». О каком авто идет речь? – подробнее здесь.