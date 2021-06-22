Этот кроссовер – самая продаваемая машина в Беларуси и в Китае. Почему?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал о кроссовере, который является самой продаваемой машиной в Беларуси и в Китае.

Ольга Коршун, ведущая:

Мы у самой продаваемой машины. Это Atlas, ваш бестселлер. Почему?