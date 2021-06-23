В Беларуси он отмечен только в Минске. Что говорит врач об индийском штамме коронавируса?

Новости Беларуси. В Беларуси нашли индийский штамм COVID-19. Циркуляция данного варианта коронавируса отмечена только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского штамма. В Минздраве отметили, что активная вакцинация поможет населению перенести его более спокойно. Индийский вариант COVID-19 может более эффективно распространяться по сравнению с другими, однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание.

Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:

В настоящее время индийский штамм получил широкое распространение не только в Индии, но и в странах Европы, вытеснив британский штамм. Высокий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в июне 2021 года вызван также этим вариантом вируса, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 90 %. В Республике Беларусь специалистами Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии проводится постоянный молекулярно-генетический скрининг вариантов вируса SARS-CoV-2. Данная работа ведется с целью слежения и контроля за появлением новых вариантов циркулирующих вирусов.