Создали платформу, где родители смогут найти специалиста по уходу за детьми. С какими идеями приходили на молодёжный конкурс «АГРО 3.0»?

Интерес к стартапам – мировая тенденция последних лет. Команды генерируют прорывные и амбициозные решения, касающиеся самых разных сфер жизни, пытаются привлечь внимание инвесторов и собственников. «Белагропромбанк» держит руку на пульсе. Ежегодно совместно с Объединенной профсоюзной организацией банка проводится республиканский образовательный конкурс по поддержке и развитию молодежного предпринимательства. Итоги «АГРО 3.0» уже подведены. Об этом поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максимом Басалыгой, Эллиной Дашук, Юлией Пилер, Валерией Сидяко. Как возникла идея создать конкурс? Какие цели он преследует? Какая социальная функция?

Максим Басалыга, заместитель директора Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк»:

Конкурс «АГРО 3.0» стал уже визитной карточкой «Белагропромбанка». Он стал логическим продолжением «Академии талантов». Это молодежная площадка, которая работает в банке. Мы на этом не собираемся останавливаться, у нас есть планы двигаться дальше, расширять тематику конкурса. Таким образом, быть еще более интересным нашей молодежи. Кто мог сейчас участвовать? Какие идеи приветствовались?

Максим Басалыга:

Конкурс в первую очередь направлен на молодежь. Участвовать могли ребята в возрасте от 18 до 31 года. Тематика была разбита укрупненно на два блока, две номинации: «Лучшее кейс-решение» и «Лучшая бизнес-идея». В каждой из номинаций были свои категории, вся тематика разделилась на три группы – это «Сельское хозяйство и фермерство», «Сфера услуг», «Социальное предпринимательство». В номинации «Лучшая бизнес-идея» было три категории – «Цифровизация бизнеса», «Лучший банковский продукт», «Экология». Как вы поддерживаете тех, кто взял Гран-при, то есть победителей? И тех, кто с прекрасными идеями дошел до финала, но не стал победителем?

Максим Басалыга:

18 победителей, которые получили денежные призы. Денежные призы в зависимости от номинации, категории отличаются. Максимальный приз – 15 000 рублей. Плюс к денежному призу, который получает победитель здесь и сейчас, есть возможность на льготных условиях прокредитоваться в «Белагропромбанке». В течение всего конкурса проходили консультационные встречи, то есть мы обучали участников, приглашали ведущих экспертов в сфере малого, среднего бизнеса, представителей законодательной власти. Даже те команды, которые не вышли в финал, и те, кто не победил, они уже сегодня начали свои проекты реализовывать. Потому как членами жюри были довольно известные люди, представители бизнес-сообщества. Отдельные проекты уже взяли в работу, вместе с нашими партнерами начинают реализовывать. Если проект первоначально задумывался как социальный, как образовательный по большей части, то сейчас мы понимаем, что это больше инновационный проект, инвестиционный. Потому что мы сегодня готовы вкладывать, в том числе кредитные средства в банке для реализации этих идей, чтобы из сегодняшних студентов взрастить будущий бизнес, представителей малого, среднего бизнеса Беларуси. «Чтобы идеи приобретали практическую пользу». Посмотрите, как «Белагропромбанк» стимулирует развитие молодёжного бизнеса Расскажите подробнее о своем проекте?

Эллина Дашук, руководитель команды-победителя «Digitalисты» конкурса «АГРО 3.0»:

Суть нашего проекта заключается в том, что мы предложили создать единую цифровую платформу, где каждый родитель сможет найти специалиста по уходу за детьми: няни, логопеды, массажисты, остеопаты и так далее. Чем эта платформа может помочь родителям? Юлия Пилер, участник команды-победителя «Digitalисты» конкурса «АГРО 3.0»:

У нас будет цифровая платформа, где в цифровом пространстве можно будет совершить сделку между клиентом и заказчиком. У нас будут иметься какие-то тарифы. То есть вы можете иметь подписку, а можете единоразово.

Валерия Сидяко, участник команды-победителя «Digitalисты» конкурса «АГРО 3.0»:

В ходе разработки мы, конечно, консультировались как с молодыми мамами, так и со своими родителями, родственниками. Им уже сейчас интересна эта идея. Сарафанное радио есть и будет, но намного лучше, когда это будет происходить в цифровом пространстве, когда вы сможете использовать для этого свои смартфоны. Будете ли снова участвовать? Есть ли еще энтузиазм?

Эллина Дашук:

Как руководитель команды добавлю, что я принимаю участие уже второй раз, хочется отметить, что «АГРО 3.0» просто поразил нас своими масштабами, уровнем организации. Нам постоянно оказывалась и поддержка, и проводились консультационные тренинги. Мы с каждым днем все больше чувствовали борьбу, азарт. Это уже вышло за рамки конкурса, то есть это стало импульсом для развития молодежного предпринимательства. Данный конкурс показал нам, что нет ограничений в своих силах. Мы, наверное, можем сделать еще больше. Безусловно, будет «АГРО 4.0», «АГРО 5.0». Мы поверили в себя благодаря организаторам конкурса, поддержке, нашим коллегам и конкурентам одновременно. Хочется сказать всем, кто каким-то образом пропустил новость об этом конкурсе, что обязательно нужно участвовать следующий раз индивидуально или в составе команды, потому что нет ничего невозможного. Не только приз ценен, но и попробовать себя, попробовать свои силы. Расскажите, что дальше ждет победителей конкурса «АГРО 3.0»?