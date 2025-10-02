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Захарова спросила Зеленского, откуда у него деньги на оружие США

02 октября 2025 11:06
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Захарова спросила Зеленского, откуда у него деньги на оружие США-0

Представитель российского МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление лидера Украины Владимира Зеленского о возможной сделке с Соединенными Штатами Америки на поставку оружия на сумму 900 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС.

При этом во время брифинга она усомнилась в источниках финансирования сделки и резко раскритиковала украинское руководство, обвинив его в насилии против собственных граждан.

«Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством?» – прокомментировала она.

Фото: pixabay

# Мария Захарова # Международная политика

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