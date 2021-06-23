Выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске. Что покажут?
Новости Беларуси. Хорошо узнаваемый бренд, олицетворяющий инновационность и качество белорусского оборонно-промышленного комплекса. Выставка MILEX-2021 открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие в адрес ее организаторов и участников направил Президент Беларуси.
На одной площадке представлены 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники. И это только от Беларуси. Выставка по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе.
Антон Игнатьев, заведующий беспилотным сектором предприятия «Авиационные технологии и комплексы»:
На данной выставке мы представляем две модели беспилотников именно квадрокоптерного типа. Один квадрокоптер предназначен для мониторинга, для охранных мероприятий, для слежения, для обследования объектов. Он на самом деле очень многозадачный. У него съемные целевые нагрузки. Их можно менять, что одну, что вторую. И у него еще есть ряд дополнительных целевых нагрузок, конкретная нагрузка для определенной цели, и она связана с конкретным действием. И он летает 45 минут. Дальность полета – 5 километров. Очень универсальная, очень простая в управлении.
Форум пройдет по 26 июня. Впервые выставка состоялась в 2001 году. С тех пор этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения.