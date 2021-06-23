​Выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске. Что покажут?

На одной площадке представлены 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники. И это только от Беларуси. Выставка по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе.

Антон Игнатьев, заведующий беспилотным сектором предприятия «Авиационные технологии и комплексы»:

На данной выставке мы представляем две модели беспилотников именно квадрокоптерного типа. Один квадрокоптер предназначен для мониторинга, для охранных мероприятий, для слежения, для обследования объектов. Он на самом деле очень многозадачный. У него съемные целевые нагрузки. Их можно менять, что одну, что вторую. И у него еще есть ряд дополнительных целевых нагрузок, конкретная нагрузка для определенной цели, и она связана с конкретным действием. И он летает 45 минут. Дальность полета – 5 километров. Очень универсальная, очень простая в управлении.