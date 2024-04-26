«Потому что это мечта». Как прошла встреча белорусских космонавтов со школьниками и студентами?

Это просто космос. О результатах полета на МКС первой белоруски 26 апреля говорили в Национальной академии наук. Студенты и школьники со всей страны встретились с участницей звездной экспедиции Мариной Василевской и ее дублером Анастасией Ленковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот диалог с молодежью стал своеобразным запуском цикла встреч, которые пройдут во всех регионах Беларуси в рабочих коллективах, школах и даже детских садах. Глеб Прокофьев продолжит тему.

Еще до начала встречи – незапланированная фотосессия с первым белорусским космонавтом и Героем Беларуси Мариной Василевской. Среди счастливчиков – Александр Сокол. Третьеклассник из столичной гимназии пришел получить автограф, а еще узнать, почему прилетающих космонавтов сразу после полета усаживают в кресла. Громкими аплодисментами сотни школьников и студентов встретили Марину Василевскую в большом конференц-зале академии. К ее персоне особый интерес. Ведь белоруска исполнила мечту многих соотечественников. Несмотря на земные и орбитальные сложности, она справилась со всеми возложенными на нее «звездными» задачами. Марина Василевская: это неприятная среда для нашего организма, особенно женского – подробнее.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Я получила большую силу и энергию от общения с людьми, которые постоянно за меня переживали, были рады и счастливы видеть меня.

Дублер Василевской – Анастасия Ленкова – сейчас занимается научной деятельностью. Ее знания и опыт, полученные в космическом проекте, будут использованы научным сообществом для дальнейшего развития белорусской науки. Но и о космосе она по-прежнему грезит. Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:

Потому что это мечта, потому что я к этому шла. Большой опыт, знания были получены за период подготовки. Хочется это все применить и в конце концов полететь.

Школьники и студенты на встрече засыпали «звездных» гостей вопросами. Спрашивали, как складываются отношения между космонавтами из разных стран, не хотят ли они посетить родину Юрия Гагарина. Также интересовались деталями подготовки и, конечно же, подробностями самого космического полета.

Напомним, Марина Василевская в космосе выполнила семь целевых работ. Из них пять научно-исследовательских и два образовательных проекта. Это эксперименты в области биологии, физиологии и других сферах.