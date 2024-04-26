В НАН Беларуси прошла встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой
Сегодня в большем конференц-зале собралось несколько сотен молодых людей. Их интересовали детали подготовки и, конечно же, подробности космического полета. Сейчас Марина Василевская уже прошла реабилитацию и активно займется общественной жизнью. О космосе хочет рассказать каждому белорусу, которому это интересно, а таких немало. В свою очередь Анастасия Ленкова занимается научной деятельностью. Ее знания и опыт, полученные в проекте, будет использованы научным сообществом для дальнейшего развития белорусской науки.
Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Это неблагоприятная среда для нашего организма, особенно для женского, мы утонченные натуры, но очень сильные. Я все выдержала, прошла реабилитацию. Для меня поддержка народа, как меня встретили, я получила большую силу, энергию от общения с людьми, которые постоянно за меня переживали, были очень рады и счастливы видеть меня.
Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:
Все научные исследования, которые предполагались проводиться на МКС в виде научных экспериментов, были Мариной Василевской проведены. Проведены с высоким качеством. А полученные результаты должны оценить постановщики экспериментов, то есть белорусские ученые и российские. Пройдет некоторое время, когда результаты будут исследованы, оценены, будет понятна перспектива их дальнейшего использования.
Сейчас масштабный космический проект на завершающей стадии. Впереди оценка результатов научных экспериментов. Уже после этого можно будет задуматься о следующем полете белоруса в космос.