В НАН Беларуси прошла встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой

Сегодня в большем конференц-зале собралось несколько сотен молодых людей. Их интересовали детали подготовки и, конечно же, подробности космического полета. Сейчас Марина Василевская уже прошла реабилитацию и активно займется общественной жизнью. О космосе хочет рассказать каждому белорусу, которому это интересно, а таких немало. В свою очередь Анастасия Ленкова занимается научной деятельностью. Ее знания и опыт, полученные в проекте, будет использованы научным сообществом для дальнейшего развития белорусской науки.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Это неблагоприятная среда для нашего организма, особенно для женского, мы утонченные натуры, но очень сильные. Я все выдержала, прошла реабилитацию. Для меня поддержка народа, как меня встретили, я получила большую силу, энергию от общения с людьми, которые постоянно за меня переживали, были очень рады и счастливы видеть меня.

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:

Все научные исследования, которые предполагались проводиться на МКС в виде научных экспериментов, были Мариной Василевской проведены. Проведены с высоким качеством. А полученные результаты должны оценить постановщики экспериментов, то есть белорусские ученые и российские. Пройдет некоторое время, когда результаты будут исследованы, оценены, будет понятна перспектива их дальнейшего использования.