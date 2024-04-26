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В НАН Беларуси прошла встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой

26 апреля 2024 13:46
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Сегодня в большем конференц-зале собралось несколько сотен молодых людей. Их интересовали детали подготовки и, конечно же, подробности космического полета. Сейчас Марина Василевская уже прошла реабилитацию и активно займется общественной жизнью. О космосе хочет рассказать каждому белорусу, которому это интересно, а таких немало. В свою очередь Анастасия Ленкова занимается научной деятельностью. Ее знания и опыт, полученные в проекте, будет использованы научным сообществом для дальнейшего развития белорусской науки.

В НАН Беларуси прошла встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой-1

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:
Это неблагоприятная среда для нашего организма, особенно для женского, мы утонченные натуры, но очень сильные. Я все выдержала, прошла реабилитацию. Для меня поддержка народа, как меня встретили, я получила большую силу, энергию от общения с людьми, которые постоянно за меня переживали, были очень рады и счастливы видеть меня.

В НАН Беларуси прошла встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой-4

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:
Все научные исследования, которые предполагались проводиться на МКС в виде научных экспериментов, были Мариной Василевской проведены. Проведены с высоким качеством. А полученные результаты должны оценить постановщики экспериментов, то есть белорусские ученые и российские. Пройдет некоторое время, когда результаты будут исследованы, оценены, будет понятна перспектива их дальнейшего использования.

В НАН Беларуси прошла встреча с Мариной Василевской и Анастасией Ленковой-7

Сейчас масштабный космический проект на завершающей стадии. Впереди оценка результатов научных экспериментов. Уже после этого можно будет задуматься о следующем полете белоруса в космос.

# Белорусские космонавты # общество # Анастасия Ленкова # Марина Василевская

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