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«Я благодарен Президенту за такую откровенность». Зась обсудил в Минске конфликт Баку и Еревана

01 ноября 2022 13:16
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Новости Беларуси. Беларусь выступает против использования ОДКБ в решении внутренних политических проблем. 1 ноября на встрече с генеральным секретарем этой организации глава государства озвучил позицию белорусской стороны. Ее суть – миротворческая миссия России на армяно-азербайджанской границе достаточна, и привлечение к переговорам дополнительных структур нецелесообразно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я благодарен Президенту за такую откровенность». Зась обсудил в Минске конфликт Баку и Еревана-1

Накануне завершилась работа миссии ОДКБ в Армении. Предложения по итогам работы обсудили на внеочередной встрече глав государств Организации Договора коллективной безопасности, созванной по инициативе Еревана. Что называется, разговор продолжается. Глава государства максимально открыто и откровенно высказался по этой проблематике.

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«Я благодарен Президенту за такую откровенность». Зась обсудил в Минске конфликт Баку и Еревана-4

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Я благодарен Президенту за такую откровенность. И, кстати, нужно отметить, что такой прямой подход, честный и откровенный, был продемонстрирован в ходе прошедшего саммита глав государств на прошлой неделе и, думаю, по достоинству оценен в наших государствах.

Очередной саммит ОДКБ состоится во второй половине ноября, а cо следующего года Беларусь вновь будет председательствовать в Организации. По требованию Президента, приоритеты Минска будут злободневными и нацелены на решение конкретных проблем.

# ОДКБ # общество # Станислав Зась # Александр Лукашенко # Фотофакт

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