Прямой эфир

«Александр Васильевич Медведь – это олицетворение». Карелин высказался о белорусских борцах

01 ноября 2022 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

В Новосибирске стартовал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Два дня нескончаемых спортивных баталий, причем выступали на турнире ребята, которым нет еще и 16 лет. Конечно же, там были и белорусы.

«Александр Васильевич Медведь – это олицетворение». Карелин высказался о белорусских борцах-1

Идейный вдохновитель турнира, мэтр классиков Александр Карелин лично следил за всеми тонкостями спортивного праздника. Цель для ребят – дружба и спортивная практика, а победы отмечались ценными подарками. Для белорусов он припас и теплые слова.

«А у нас же руки-хваталки очень нужны». Александр Карелин – интервью о семейной жизни, спорте и политике (здесь подробнее).  

«Александр Васильевич Медведь – это олицетворение». Карелин высказался о белорусских борцах-4

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:
Белорусская школа борьбы по-настоящему характерная. Могу сказать, что первый трехкратный из русских – белорусский борец Александр Васильевич Медведь – это олицетворение не только советской школы, но и, конечно же, белорусской. Конечно же, это и Камандар Маджидов, и Караваев, и многие другие. Тот же Серега Демяшкевич, сегодня уже Сергей Николаевич. Но тем не менее. Очень сильная, характерная, разноликая по представительству.

«Проявляли лучшие качества». Как белорусские борцы выступили на турнире «Сила традиций» в Новосибирске? Читайте далее.

# Греко-римская борьба # Александр Карелин # Юлия Силипицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Проявляли лучшие качества». Как белорусские борцы выступили на турнире «Сила традиций» в Новосибирске?
01 ноября 2022 13:35

«Проявляли лучшие качества». Как белорусские борцы выступили на турнире «Сила традиций» в Новосибирске?

Арина Соболенко победно начала выступление на итоговом турнире WTA
01 ноября 2022 07:38

Арина Соболенко победно начала выступление на итоговом турнире WTA

ЧБ по хоккею: результаты матчей 31 октября
31 октября 2022 20:48

ЧБ по хоккею: результаты матчей 31 октября