«Александр Васильевич Медведь – это олицетворение». Карелин высказался о белорусских борцах

В Новосибирске стартовал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Два дня нескончаемых спортивных баталий, причем выступали на турнире ребята, которым нет еще и 16 лет. Конечно же, там были и белорусы.

«А у нас же руки-хваталки очень нужны». Александр Карелин – интервью о семейной жизни, спорте и политике ( здесь подробнее ).

Идейный вдохновитель турнира, мэтр классиков Александр Карелин лично следил за всеми тонкостями спортивного праздника. Цель для ребят – дружба и спортивная практика, а победы отмечались ценными подарками. Для белорусов он припас и теплые слова.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:

Белорусская школа борьбы по-настоящему характерная. Могу сказать, что первый трехкратный из русских – белорусский борец Александр Васильевич Медведь – это олицетворение не только советской школы, но и, конечно же, белорусской. Конечно же, это и Камандар Маджидов, и Караваев, и многие другие. Тот же Серега Демяшкевич, сегодня уже Сергей Николаевич. Но тем не менее. Очень сильная, характерная, разноликая по представительству.