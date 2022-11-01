«Александр Васильевич Медведь – это олицетворение». Карелин высказался о белорусских борцах

Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
В Новосибирске стартовал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Два дня нескончаемых спортивных баталий, причем выступали на турнире ребята, которым нет еще и 16 лет. Конечно же, там были и белорусы.
Идейный вдохновитель турнира, мэтр классиков Александр Карелин лично следил за всеми тонкостями спортивного праздника. Цель для ребят – дружба и спортивная практика, а победы отмечались ценными подарками. Для белорусов он припас и теплые слова.
«А у нас же руки-хваталки очень нужны». Александр Карелин – интервью о семейной жизни, спорте и политике (здесь подробнее).
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:
Белорусская школа борьбы по-настоящему характерная. Могу сказать, что первый трехкратный из русских – белорусский борец Александр Васильевич Медведь – это олицетворение не только советской школы, но и, конечно же, белорусской. Конечно же, это и Камандар Маджидов, и Караваев, и многие другие. Тот же Серега Демяшкевич, сегодня уже Сергей Николаевич. Но тем не менее. Очень сильная, характерная, разноликая по представительству.
«Проявляли лучшие качества». Как белорусские борцы выступили на турнире «Сила традиций» в Новосибирске? Читайте далее.