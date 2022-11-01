«Проявляли лучшие качества». Как белорусские борцы выступили на турнире «Сила традиций» в Новосибирске?

Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Мы решили отправиться в путешествие за 5 000 километров. Причина тому – в Новосибирске стартовал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Два дня нескончаемых спортивных баталий, причем выступали на турнире ребята, которым нет еще и 16 лет. Конечно же, там были и белорусы. 10 сильнейших команд России и одна Беларуси стенка на стенку определяли сильнейшего. Все перипетии и нюансы в нашем сюжете.

Два дня валидольных поединков стенка на стенку под пристальным вниманием маститых борцов-олимпийцев. В Новосибирск прибыла история. В 2022 году турнир «Сила традиций» патронировала «Барселона-92». В летописи значатся советские борцы-классики, которые в Испании забрали медали в каждом весе: пятеро из них – сибиряки, и один – белорус.

Талисман Кобо вдохновлял 16-летних мальчишек, которые демонстрировали недетскую борьбу. Белорусы также выставили команду и включились в медальную гонку.

Иван Болотов, чемпион России по греко-римской борьбе:

Смотреть приятно. Причем детская борьба не сильно меняется, потому что они идут, прут, делают. И приемы получаются.

Отметим капитана нашей команды. Он из пяти встреч не проиграл ни одной. Кирилл Валевский удостоился специального приза от организаторов. Если в двух словах, то наши парни смогли выйти в поединок за бронзу и там взяли четвертое место. Михаил Семенов, который и сколотил дружину в ратный бой за 5 000 километров, остался довольным.

Михаил Семенов, старший тренер юношеской сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Я очень доволен, ребята молодцы все, даже те, кто проиграл. Проявляли лучшие качества, считаю: и волю, и характер.

Вообще, в Сибири классическая борьба пользуется большой популярностью, здесь каждый третий – борец, каждый четвертый – с разрядом и званием. Иван родился с известной фамилией, но выбрал борьбу самостоятельно.