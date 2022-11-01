«Проявляли лучшие качества». Как белорусские борцы выступили на турнире «Сила традиций» в Новосибирске?

Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Мы решили отправиться в путешествие за 5 000 километров. Причина тому – в Новосибирске стартовал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Два дня нескончаемых спортивных баталий, причем выступали на турнире ребята, которым нет еще и 16 лет. Конечно же, там были и белорусы. 10 сильнейших команд России и одна Беларуси стенка на стенку определяли сильнейшего.
Все перипетии и нюансы в нашем сюжете.
Два дня валидольных поединков стенка на стенку под пристальным вниманием маститых борцов-олимпийцев. В Новосибирск прибыла история. В 2022 году турнир «Сила традиций» патронировала «Барселона-92». В летописи значатся советские борцы-классики, которые в Испании забрали медали в каждом весе: пятеро из них – сибиряки, и один – белорус.
Талисман Кобо вдохновлял 16-летних мальчишек, которые демонстрировали недетскую борьбу. Белорусы также выставили команду и включились в медальную гонку.
Иван Болотов, чемпион России по греко-римской борьбе:
Смотреть приятно. Причем детская борьба не сильно меняется, потому что они идут, прут, делают. И приемы получаются.
Отметим капитана нашей команды. Он из пяти встреч не проиграл ни одной. Кирилл Валевский удостоился специального приза от организаторов. Если в двух словах, то наши парни смогли выйти в поединок за бронзу и там взяли четвертое место. Михаил Семенов, который и сколотил дружину в ратный бой за 5 000 километров, остался довольным.
Михаил Семенов, старший тренер юношеской сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Я очень доволен, ребята молодцы все, даже те, кто проиграл. Проявляли лучшие качества, считаю: и волю, и характер.
Вообще, в Сибири классическая борьба пользуется большой популярностью, здесь каждый третий – борец, каждый четвертый – с разрядом и званием. Иван родился с известной фамилией, но выбрал борьбу самостоятельно.
Иван Карелин, мастер спорта по греко-римской борьбе:
На борьбу не был обречен. Он всегда давал возможность выбрать, сводил меня на секцию в баскетбол и так далее.
– Тебе мяч не зашел?
– Да. Я выбрал борьбу. Он один раз отвез меня летом в детский спортивно-борцовский лагерь. И бросил там (смеется).
«Сила традиций» – площадка, которая стоит на олимпийских медалях советских борцов, они сегодня – живая история. Они верят в олимпийское будущее молодежи.
«Александр Васильевич Медведь – это олицетворение». Карелин высказался о белорусских борцах (подробности).