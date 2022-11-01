«Очень крепко любить и поддерживать». Мама Романа Власова поделилась, как воспитать олимпийского чемпиона
Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
В Новосибирске стартовал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Два дня нескончаемых спортивных баталий, причем выступали на турнире ребята, которым нет еще и 16 лет. Конечно же, там были и белорусы.
Сегодня в Новосибирске новая плеяда чемпионов. Роман Власов дважды восходил на Олимп. У парня как в сказке сложилось все, но за кадром осталось самое нелицеприятное – труд, боль, пот. Сегодня он мечтает…
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Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:
Поднять сына, посеять в нем такую же уверенность, которую мне передала моя мама. И это намного сложнее. Я сегодня понимаю, что у него полный холодильник, у него все есть. Моя задача – создать для него условия, чтобы он максимально реализовался.
Чемпиону повезло вдвойне – помимо уникального коуча, который лепит со скоростью станка победителей, его вдохновляла мама. Татьяне Власовой есть что сказать миру, она та, которая саморучно отдала сына на олимпийский алтарь, а Зевс сполна озолотил ее: мудростью, терпеньем и дарами, которые Татьяна записала в книгу.
Татьяна Власова, мама Романа Власова:
Чтобы воспитать олимпийского чемпиона, не стоит мудрствовать. Надо просто очень крепко любить и поддерживать ежедневно во всем. Ну, и создавать условия: хорошее питание, соответствующая экипировка, моральная поддержка.
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