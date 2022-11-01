«Очень крепко любить и поддерживать». Мама Романа Власова поделилась, как воспитать олимпийского чемпиона

Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ. В Новосибирске стартовал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Два дня нескончаемых спортивных баталий, причем выступали на турнире ребята, которым нет еще и 16 лет. Конечно же, там были и белорусы.

Сегодня в Новосибирске новая плеяда чемпионов. Роман Власов дважды восходил на Олимп. У парня как в сказке сложилось все, но за кадром осталось самое нелицеприятное – труд, боль, пот. Сегодня он мечтает… «Александр Васильевич Медведь – это олицетворение». Карелин высказался о белорусских борцах (подробности).

Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:

Поднять сына, посеять в нем такую же уверенность, которую мне передала моя мама. И это намного сложнее. Я сегодня понимаю, что у него полный холодильник, у него все есть. Моя задача – создать для него условия, чтобы он максимально реализовался.

Чемпиону повезло вдвойне – помимо уникального коуча, который лепит со скоростью станка победителей, его вдохновляла мама. Татьяне Власовой есть что сказать миру, она та, которая саморучно отдала сына на олимпийский алтарь, а Зевс сполна озолотил ее: мудростью, терпеньем и дарами, которые Татьяна записала в книгу.