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«Очень крепко любить и поддерживать». Мама Романа Власова поделилась, как воспитать олимпийского чемпиона

01 ноября 2022 13:41
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Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

В Новосибирске стартовал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций». Два дня нескончаемых спортивных баталий, причем выступали на турнире ребята, которым нет еще и 16 лет. Конечно же, там были и белорусы.

«Очень крепко любить и поддерживать». Мама Романа Власова поделилась, как воспитать олимпийского чемпиона-1

Сегодня в Новосибирске новая плеяда чемпионов. Роман Власов дважды восходил на Олимп. У парня как в сказке сложилось все, но за кадром осталось самое нелицеприятное – труд, боль, пот. Сегодня он мечтает…

«Александр Васильевич Медведь – это олицетворение». Карелин высказался о белорусских борцах (подробности).

«Очень крепко любить и поддерживать». Мама Романа Власова поделилась, как воспитать олимпийского чемпиона-4

Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:
Поднять сына, посеять в нем такую же уверенность, которую мне передала моя мама. И это намного сложнее. Я сегодня понимаю, что у него полный холодильник, у него все есть. Моя задача – создать для него условия, чтобы он максимально реализовался.

«Очень крепко любить и поддерживать». Мама Романа Власова поделилась, как воспитать олимпийского чемпиона-7

Чемпиону повезло вдвойне – помимо уникального коуча, который лепит со скоростью станка победителей, его вдохновляла мама. Татьяне Власовой есть что сказать миру, она та, которая саморучно отдала сына на олимпийский алтарь, а Зевс сполна озолотил ее: мудростью, терпеньем и дарами, которые Татьяна записала в книгу.

«Очень крепко любить и поддерживать». Мама Романа Власова поделилась, как воспитать олимпийского чемпиона-10

Татьяна Власова, мама Романа Власова:
Чтобы воспитать олимпийского чемпиона, не стоит мудрствовать. Надо просто очень крепко любить и поддерживать ежедневно во всем. Ну, и создавать условия: хорошее питание, соответствующая экипировка, моральная поддержка.

«Проявляли лучшие качества». Как белорусские борцы выступили на турнире «Сила традиций» в Новосибирске? Читайте далее.

# Дети и родители # общество # Роман Власов # Татьяна Власова # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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