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Как будут работать поликлиники, аптеки и больницы в длинные ноябрьские выходные?

01 ноября 2022 13:43
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Новости Беларуси. Как будут работать поликлиники, аптеки и больницы в продолжительные ноябрьские выходные? Министерство здравоохранения утвердило график, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будут работать поликлиники, аптеки и больницы в длинные ноябрьские выходные?-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Речь не только о предстоящих субботе и воскресенье, но и о понедельнике. 7 ноября – это День октябрьской революции. Вся необходимая информация у вас на экране, но лучше всего, конечно же, вовсе не болеть.

# Учреждения здравоохранения # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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