Как будут работать поликлиники, аптеки и больницы в длинные ноябрьские выходные?

Новости Беларуси. Как будут работать поликлиники, аптеки и больницы в продолжительные ноябрьские выходные? Министерство здравоохранения утвердило график, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Речь не только о предстоящих субботе и воскресенье, но и о понедельнике. 7 ноября – это День октябрьской революции. Вся необходимая информация у вас на экране, но лучше всего, конечно же, вовсе не болеть.