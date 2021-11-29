Потеряли надежду высушить бельё. Очередной день в лагере встретил беженцев холодным ливнем

Юлия Мычка, корреспондент: 29 ноября, пожалуй, самые неблагоприятные погодные условия. Сами беженцы говорят, что какое счастье, что первый сильный дождь наступил именно сегодня, а не когда они находились в лесу. Потому что дождь холодный, лил всю ночь, и такая погода влияет на жизнь в лагере. С самого утра практически все люди находились в помещении, и только ближе к завтраку они стали покидать центр и выходить на улицу. Если раньше они занимали очередь за час, то в этот раз были такие маленькие «ручейки», потому что выходили в основном взрослые, чтобы взять продукты питания для своих детей. Мне кажется, что женщины потеряли всякую надежду высушить белье. Мы видели, что они вчера активно стирали в самодельной прачечной, и тогда была более-менее хорошая погода. Они развешивали вещи на заборе, но ночью их одежда опять намокла.

Мы увидели, что сегодня уже пошел дымок из бани. В воскресенье баня не работала. Сегодня уже первая партия из около 10 человек туда отправилась. Всем обрабатывают голову, но не потому, что у всех педикулез. Работают санитарные службы на опережение, чтобы не было никаких проблем и болезней. Нас убедили, что, если журналисты видят, что каждому обрабатывают голову, не нужно думать, что у всех этих людей вши.

Беженцы еще раз нам говорили слова благодарности о том, что как хорошо, что в такую плохую погоду у них есть крыша над головой.