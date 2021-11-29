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Потеряли надежду высушить бельё. Очередной день в лагере встретил беженцев холодным ливнем

29 ноября 2021 09:17
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Новости Беларуси. Тысячи мигрантов остаются в стихийном лагере на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потеряли надежду высушить бельё. Очередной день в лагере встретил беженцев холодным ливнем-1

Недалеко от пункта пропуска «Брузги» они в ожидании продолжения пути в Германию. Однако их останавливает колючий забор Евросоюза.

На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ.

Потеряли надежду высушить бельё. Очередной день в лагере встретил беженцев холодным ливнем-4

Юлия Мычка, корреспондент:
29 ноября, пожалуй, самые неблагоприятные погодные условия. Сами беженцы говорят, что какое счастье, что первый сильный дождь наступил именно сегодня, а не когда они находились в лесу. Потому что дождь холодный, лил всю ночь, и такая погода влияет на жизнь в лагере. С самого утра практически все люди находились в помещении, и только ближе к завтраку они стали покидать центр и выходить на улицу. Если раньше они занимали очередь за час, то в этот раз были такие маленькие «ручейки», потому что выходили в основном взрослые, чтобы взять продукты питания для своих детей. Мне кажется, что женщины потеряли всякую надежду высушить белье. Мы видели, что они вчера активно стирали в самодельной прачечной, и тогда была более-менее хорошая погода. Они развешивали вещи на заборе, но ночью их одежда опять намокла.

Потеряли надежду высушить бельё. Очередной день в лагере встретил беженцев холодным ливнем-7

Мы увидели, что сегодня уже пошел дымок из бани. В воскресенье баня не работала. Сегодня уже первая партия из около 10 человек туда отправилась. Всем обрабатывают голову, но не потому, что у всех педикулез. Работают санитарные службы на опережение, чтобы не было никаких проблем и болезней. Нас убедили, что, если журналисты видят, что каждому обрабатывают голову, не нужно думать, что у всех этих людей вши.

Беженцы еще раз нам говорили слова благодарности о том, что как хорошо, что в такую плохую погоду у них есть крыша над головой.

Потеряли надежду высушить бельё. Очередной день в лагере встретил беженцев холодным ливнем-10

«Я всегда мечтала о работе». Почему беженцы так стремятся попасть в Европу? – читайте здесь.

Юлия Мычка:
Буквально через несколько минут ждем большой пресс-подход, где узнаем, как же будут дальше развиваться события, что ждет беженцев. Мы вчера краем уха слышали, что, возможно, медики ночью будут принимать беженцев в каком-то отдельном помещении, потому что врачи активно интересовались, не холодно ли им ночью. Возможно, об этом будет известно сегодня.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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