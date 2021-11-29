Лукашенко: у Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам военной безопасности, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать. Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течении двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений (их немало), очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси. Все, на что мы были способны в финансовом отношении, – и даже не способны – мы для армии старались сделать.

Поэтому, по словам Президента, целью совещания в Министерстве обороны является обсуждение планов реагирования Вооруженных Сил на возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Беларуси.

Александр Лукашенко:

Именно Вооруженных Сил. Не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности. То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал. Но планы на любое их действие, планы нашего противодействия должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы – этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия.