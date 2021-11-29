Шелушение, мешки под глазами и акне. О каких серьёзных болезнях могут говорить изменения на лице?

Как известно, глаза – это зеркало души. А вот рассказать о внутренних недугах может лицо. Медики уверены, по внешнему облику легко определить проблемы со здоровьем и вовремя начать лечение.

Наталья Мишута, врач-косметолог, дерматолог:

Так или иначе, наши внешние изменения всегда связаны с внутренним состоянием – стресс, неправильный образ жизни, генетическая предрасположенность. Все эти факторы влияют на то, как мы выглядим.

Аристократическая бледность совсем не к лицу. Чересчур светлая кожа – главный симптом анемии, желтизна сигнализирует о проблемах с печенью, а шелушение – это признак обезвоживания и нарушения работы потовых желез.

Наталья Мишута:

Пигментация всегда говорит нам об усилении синтеза меланина. Это может быть связано как с генетической предрасположенностью, так и с гормональными изменениями в организме. Зачастую с этой проблемой сталкиваются женщины после родов, кормления грудью. При перестройке менструального цикла. Пигментация в возрасте 45-50 лет может указывать на наличие хронических болезней. Пигментные пятна могут возникнуть после механических повреждений. Например, после агрессивной борьбы с акне.

Румянец на щеках – далеко не всегда признак здоровья. Такая реакция организма может говорить о проблемах с давлением и капиллярами. Ярко выраженный синий кончик носа свидетельствуют о болезни сердца, а потрескавшиеся уголки губ – это сигнал о недостатке витамина В12, железа и цинка.

Наталья Мишута:

Мы часто сталкиваемся с отечностью периорбитальной области. Это выраженные мешки под глазами, перед которыми будут бессильны любы патчи и уходовые средства. О чем это может говорить? Часто это может быть избыточное употребление соли. Но отечность может быть связана с некоторыми болезнями. Например, гипотиреоз, недостаточность функции щитовидной железы, а также может сопровождать хроническую почечную или сердечную недостаточность.

Высыпания на коже – вообще настоящая «карта» болезней. Обнаружили сыпь на щеках – проверьте желудок. Проблемная зона на подбородке – повод обратиться к гинекологу. А если прыщи атакуют виски, тому виной желчный пузырь.