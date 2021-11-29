Упал, очнулся – гипс. Что делать при сильном ушибе и в каком случае нужно немедленно обратиться к врачу?

Столбик термометра стремительно ползет вниз, а значит, не за горами суровые декабрьские морозы. Мокрый снег и гололед – главные предвестники зимы, но так ли приятна встреча с ними? Иногда устоять перед волшебными чарами снежной поры практически невозможно. Только за последнюю неделю ноября уже более 130 белорусов успели попасть в капкан непокорной природной стихии.

Александр Шнайдер, заведующий травмотолого-хирургическим отделением 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска:

Чаще всего люди падают, ушибаются, получают ссадины, которые проходят самостоятельно либо с нашей помощью. При ушибах первый день, как правило, всегда нужно прикладывать холод, чтобы кровоизлияния было как можно меньше. Сразу пришел домой, приложил что-то (лед через какую-то тряпочку), 5 минут подержал, некоторое время подождал, и несколько раз в день так можно прикладывать. Ссадины или мелкие ранки, которые не сильно кровоточат и не сильно беспокоят, можно обработать обычной зеленкой. Бывают более серьезные травмы – это переломы костей, рваные раны. В некоторых случаях людям даже приходится попадать в больницу с такими травмами, потому что требуется серьезное оперативное вмешательство.

Упал, очнулся – гипс. Удивительно, но в реальной жизни бывает и такое, когда из-за внезапной потери сознания человек вообще не понимает, что с ним произошло. Александр Шнайдер:

В первое время есть светлый промежуток, он может иногда длиться до суток, нет симптомов. Человек может прийти домой, хорошо себя чувствовать, а к вечеру или на следующее утро начаться. Если же пришел домой, он должен предупредить своих родных – у меня такое случилось: я открываю глаза – лежу на земле. Родственники должны заволноваться: либо сами вызвать скорую, либо наблюдать за человеком, как он себя ведет. Если чуть отличается поведение, чем раньше, то лучше ехать в больницу.