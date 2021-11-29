«Я всегда мечтала о работе». Почему беженцы так стремятся попасть в Европу?

Недалеко от пункта пропуска «Брузги» они в ожидании продолжения пути в Германию. Однако их останавливает колючий забор Евросоюза.

Нам сейчас намного лучше, чем в лесу. Внутри тепло и главное, что есть все необходимое. Мы вынуждены ждать, но готовы это делать ради наших детей. В нашей родной стране уже 25 лет неспокойно, нет нормальной жизни.

Я всегда мечтала о работе, но не могла себе ее найти. Работал только муж. Он занимался мебелью, мастерит по дереву. У нас очень большой разрыв между богатыми и бедными людьми. Те, кто не имеют больших денег, вынуждены выживать.

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