«Я всегда мечтала о работе». Почему беженцы так стремятся попасть в Европу?

Новости Беларуси. Тысячи мигрантов остаются в стихийном лагере на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тысячи мигрантов остаются в стихийном лагере на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недалеко от пункта пропуска «Брузги» они в ожидании продолжения пути в Германию. Однако их останавливает колючий забор Евросоюза.
Нам сейчас намного лучше, чем в лесу. Внутри тепло и главное, что есть все необходимое. Мы вынуждены ждать, но готовы это делать ради наших детей. В нашей родной стране уже 25 лет неспокойно, нет нормальной жизни.
Я всегда мечтала о работе, но не могла себе ее найти. Работал только муж. Он занимался мебелью, мастерит по дереву. У нас очень большой разрыв между богатыми и бедными людьми. Те, кто не имеют больших денег, вынуждены выживать.
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