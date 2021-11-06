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Поступила с диагнозом «сахарный диабет». О чём Лукашенко говорил с пациентами больницы в Орше?

06 ноября 2021 18:01
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Новости Беларуси. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктория Ходосок, корреспондент:
Помимо коронавируса, к сожалению, другие болезни никуда не ушли. И прекращать лечить людей, конечно, нельзя. Президент также побывал сегодня сразу в нескольких отделениях.  

Поступила с диагнозом «сахарный диабет». О чём Лукашенко говорил с пациентами больницы в Орше?-1

Женщина 72 лет поступила к нам 3 ноября с диагнозом «сахарный диабет второго типа».
Вот бедненькая.
Клинико-метаболическая…
Пациент для COVID сахарный диабет…
Да, как отягощающий фактор. Поступала к нас с глюкозой в крови 35 ммоль/л.
Норма – сколько сейчас?
До 6.
На данный момент состояние стабилизировано. Больная пришла в сознание, сахара сейчас на уровне 7-10.  

Поступила с диагнозом «сахарный диабет». О чём Лукашенко говорил с пациентами больницы в Орше?-4

Виктория Ходосок:
На конкретных примерах Президенту показали, лечением каких пациентов занимаются медики и заодно какое оборудование есть на балансе больницы.  

Поступила с диагнозом «сахарный диабет». О чём Лукашенко говорил с пациентами больницы в Орше?-7

Достойные, стоит их поддерживать. Дело в том, что вот сейчас, когда эпидемиологическая ситуация сложная, благодаря ему мы справились. То есть пропуская способность у нас в сутки доходила до 200 человек. На SIMAS такое бы мы не сделали.
Да?
Да. SIMAS, правда, десятилетний, но тем не менее.  

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# Учреждения здравоохранения # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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