Поступила с диагнозом «сахарный диабет». О чём Лукашенко говорил с пациентами больницы в Орше?

Новости Беларуси. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Помимо коронавируса, к сожалению, другие болезни никуда не ушли. И прекращать лечить людей, конечно, нельзя. Президент также побывал сегодня сразу в нескольких отделениях.