Поступила с диагнозом «сахарный диабет». О чём Лукашенко говорил с пациентами больницы в Орше?
Новости Беларуси. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Помимо коронавируса, к сожалению, другие болезни никуда не ушли. И прекращать лечить людей, конечно, нельзя. Президент также побывал сегодня сразу в нескольких отделениях.
– Женщина 72 лет поступила к нам 3 ноября с диагнозом «сахарный диабет второго типа».
– Вот бедненькая.
– Клинико-метаболическая…
– Пациент для COVID – сахарный диабет…
– Да, как отягощающий фактор. Поступала к нас с глюкозой в крови 35 ммоль/л.
– Норма – сколько сейчас?
– До 6.
– На данный момент состояние стабилизировано. Больная пришла в сознание, сахара сейчас на уровне 7-10.
Виктория Ходосок:
На конкретных примерах Президенту показали, лечением каких пациентов занимаются медики и заодно какое оборудование есть на балансе больницы.
– Достойные, стоит их поддерживать. Дело в том, что вот сейчас, когда эпидемиологическая ситуация сложная, благодаря ему мы справились. То есть пропуская способность у нас в сутки доходила до 200 человек. На SIMAS такое бы мы не сделали.
– Да?
– Да. SIMAS, правда, десятилетний, но тем не менее.
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