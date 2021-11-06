«Это не потому, что я здесь родился». За что Лукашенко благодарили врачи в Орше

После встречи главу государства ждали медики. Без общения зачастую Президент не уезжает. Тем более работники больницы – земляки. Это встреча получилась спонтанной, кто-то даже впопыхах вышел без верхней одежды, а Президент и вовсе сначала отвечал не в микрофон.

Мы хотим тоже выразить вам благодарность от жителей нашего города, медицинских работников за ваше пристальное внимание, за поддержку нашего региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не потому, что я здесь родился и это мой родной город. Потому что крупный город, пришло время привести его в порядок. Привели – берегите, в здравоохранении сейчас делать ничего не надо. Главный врач говорит, что вот эти этажи еще подремонтирую, чтобы нормально было – я согласен.

– Пользуясь случаем, мы хотим попросить вас оказать содействие нашему учреждению в покупке аппарата МРТ. Спасибо вам большое.

– Содействие окажем.

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