«Это не потому, что я здесь родился». За что Лукашенко благодарили врачи в Орше

Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После встречи главу государства ждали медики. Без общения зачастую Президент не уезжает. Тем более работники больницы – земляки. Это встреча получилась спонтанной, кто-то даже впопыхах вышел без верхней одежды, а Президент и вовсе сначала отвечал не в микрофон.
Мы хотим тоже выразить вам благодарность от жителей нашего города, медицинских работников за ваше пристальное внимание, за поддержку нашего региона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не потому, что я здесь родился и это мой родной город. Потому что крупный город, пришло время привести его в порядок. Привели – берегите, в здравоохранении сейчас делать ничего не надо. Главный врач говорит, что вот эти этажи еще подремонтирую, чтобы нормально было – я согласен.
– Пользуясь случаем, мы хотим попросить вас оказать содействие нашему учреждению в покупке аппарата МРТ. Спасибо вам большое.
– Содействие окажем.
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