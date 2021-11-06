Лукашенко: «Клянусь, что я эти чизбургеры, фастфуд никогда даже не пробовал

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А что суббота? Это у вас выходной, а у меня – нет

– Посетить нас, нашу красную зону, с нами пообщаться, с пациентами. Скажите, пожалуйста, откуда вы черпаете силы и энергию, спасибо.

– Для нас очень важно жить нормальной жизнью. Я в этом убежден, это я вам не для пропаганды говорю или какого-то пиара. Нормальное питание. Да не парьтесь, не бегайте вы за этим импортным питанием. Фастфуд не надо ни в коем случае. Я вам клянусь, что я эти чизбургеры, фастфуд никогда даже не пробовал. Обычный образ жизни – вот это главное. Не переживать по пустякам, особенно с этой болезнью, потому что как только ты начинаешь дрожать, умножай на 10 – ты уже заболел и никогда не выздоровеешь, если излишне будешь переживать. Живите долго, не болейте, еще раз спасибо за молодежь. Думаю, что мы решим одну и вторую проблемы в городе. И то, и другое очень важно. Если получится, за будущий год что-то придумаем. Спасибо вам.