Лукашенко: «Клянусь, что я эти чизбургеры, фастфуд никогда даже не пробовал

Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После встречи главу государства ждали медики. Без общения зачастую Президент не уезжает. Тем более работники больницы – земляки. Это встреча получилась спонтанной, кто-то даже впопыхах вышел без верхней одежды, а Президент и вовсе сначала отвечал не в микрофон.
Вот у вас насыщен каждый день. Даже сегодня вы нашли силы и энергию приехать к нам в субботу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А что суббота? Это у вас выходной, а у меня – нет
– Посетить нас, нашу красную зону, с нами пообщаться, с пациентами. Скажите, пожалуйста, откуда вы черпаете силы и энергию, спасибо.
– Для нас очень важно жить нормальной жизнью. Я в этом убежден, это я вам не для пропаганды говорю или какого-то пиара. Нормальное питание. Да не парьтесь, не бегайте вы за этим импортным питанием. Фастфуд не надо ни в коем случае. Я вам клянусь, что я эти чизбургеры, фастфуд никогда даже не пробовал. Обычный образ жизни – вот это главное. Не переживать по пустякам, особенно с этой болезнью, потому что как только ты начинаешь дрожать, умножай на 10 – ты уже заболел и никогда не выздоровеешь, если излишне будешь переживать. Живите долго, не болейте, еще раз спасибо за молодежь. Думаю, что мы решим одну и вторую проблемы в городе. И то, и другое очень важно. Если получится, за будущий год что-то придумаем. Спасибо вам.
Разговоры в таком формате – еще и возможность как-то поддержать медиков. Ведь их труд – в непростых условиях спасать жизни людей – особо ценен.
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