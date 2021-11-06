Лукашенко в больнице в Орше: «Дай им одеяло, укрой, пускай окно открыто будет»
Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов. Сейчас, когда медики высказывают сдержанный оптимизм по поводу выхода Беларуси на плато по заболеваемости, важно концентрировать деньги на помощь медикам. При этом зарплаты врачей и медперсонала должны сохраняться на нынешнем уровне и после волны коронавируса.
Коронавирус знатно так пошатнул мир. Число зараженных уже 249 миллионов человек. И, к сожалению, пандемия коронавируса уже унесла жизни более 5 миллионов. Локдауны, протесты против ограничений, новости о нехватке кислородных точек в странах, увольнения с работ невакцинированных – все это напоминает настоящий хаос. А ведь паника порой страшней самой болезни.
– Добрый день, как вы дышите?
– Нормально. Уже выздоравливаем.
– Я часто так шучу, зашел в палату – через два дня уже домой пора.
– Александр Григорьевич, я хочу сказать спасибо всем врачам стационара.
– Мы перехвалим сейчас.
– Нет, я не перехваливаю, просто хочу сказать, что лечение в стационаре гораздо эффективнее, нежели на дому, поверьте мне.
– Подождите, на дому, может, и есть, но мы не можем на дому держать человека, который нуждается в стационаре.
– Здесь намного эффективнее и быстрее поставят на ноги.
В красную зону Президент заходит как ни в чем не бывало. Для него маршрут в такие отделения, считайте, работа. Ведь кто как не он должен показывать пример и нацеливать белорусов на сохранение спокойствия.
– Можно я здесь присяду, пока министр не видит?
– Лежим в палате, за что нам такая честь?
– Какая честь? Заболели, вот честь.
– Вытащили нас оттуда, скорые работают хорошо. Прямо две секунды и приезжают.
– Какая у нее сатурация?
– 96.
– 96? Домой пора.
– Я уже почти месяц.
– Отправляем на реабилитацию.
– Пусть немножко пошевелятся там. И проветривать. Я сторонник того, я уже говорил министру. Дай им одеяло, укрой, пускай окно открыто будет. Ладно, не буду вам мешать, выздоравливайте.
– Александр Григорьевич, здоровья вам. Сохраните нам Беларусь.