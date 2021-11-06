Лукашенко в больнице в Орше: «Дай им одеяло, укрой, пускай окно открыто будет»

Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов. Сейчас, когда медики высказывают сдержанный оптимизм по поводу выхода Беларуси на плато по заболеваемости, важно концентрировать деньги на помощь медикам. При этом зарплаты врачей и медперсонала должны сохраняться на нынешнем уровне и после волны коронавируса.

Коронавирус знатно так пошатнул мир. Число зараженных уже 249 миллионов человек. И, к сожалению, пандемия коронавируса уже унесла жизни более 5 миллионов. Локдауны, протесты против ограничений, новости о нехватке кислородных точек в странах, увольнения с работ невакцинированных – все это напоминает настоящий хаос. А ведь паника порой страшней самой болезни.

– Добрый день, как вы дышите?

– Нормально. Уже выздоравливаем.

– Я часто так шучу, зашел в палату – через два дня уже домой пора.

– Александр Григорьевич, я хочу сказать спасибо всем врачам стационара.

– Мы перехвалим сейчас.

– Нет, я не перехваливаю, просто хочу сказать, что лечение в стационаре гораздо эффективнее, нежели на дому, поверьте мне.

– Подождите, на дому, может, и есть, но мы не можем на дому держать человека, который нуждается в стационаре.

– Здесь намного эффективнее и быстрее поставят на ноги.

В красную зону Президент заходит как ни в чем не бывало. Для него маршрут в такие отделения, считайте, работа. Ведь кто как не он должен показывать пример и нацеливать белорусов на сохранение спокойствия.