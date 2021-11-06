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Как провести искореняющие обработки деревьев? Несколько способов, как защитить свой сад от болезней

06 ноября 2021 17:52
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Казалось бы, с приходом ноября дачный сезон закрыт. Однако опытные садоводы знают, чем занять себя в это время, рассказали в программе «Плюс-минус». Сейчас будет полезно провести искореняющую обработку.

Как провести искореняющие обработки деревьев? Несколько способов, как защитить свой сад от болезней-1

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник Института плодоводства, кандидат сельскохозяйственных наук:
Осень – это лучшее время для проведения искореняющих обработок. Эти обработки позволяют уменьшить запас инфекций и болезней у нас в саду и, соответственно, улучшить фитосанитарную обстановку в саду уже весной. Для проведения искореняющих обработок лучше всего сейчас использовать 7-8-процентный раствор мочевины, или карбамида.

Как провести искореняющие обработки деревьев? Несколько способов, как защитить свой сад от болезней-4

Для этого на 10 литров раствора нам понадобится 800-900 грамм мочевины.

Как провести искореняющие обработки деревьев? Несколько способов, как защитить свой сад от болезней-7

Также в это время очень хорошо провести обработку препаратами меди, особенно когда лист уже полностью облетел. Дело в том, что споры очень многих болезней коры древесины, раковых болезней рассеиваются именно в период листопада. И если у вас или ваших соседей есть больные деревья, то обработка 3-5-процентным раствором медного купороса, бардовской жидкости, азофоса или медекса способна будет заметно уменьшить заболевания ваших растений этими опасными болезнями.

Как провести искореняющие обработки деревьев? Несколько способов, как защитить свой сад от болезней-10

«Правильно белить деревья именно с осени». Что нужно знать о подготовке сада к зиме, читайте здесь.

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Юлия Кондратенок # Фотофакт

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