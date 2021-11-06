Как провести искореняющие обработки деревьев? Несколько способов, как защитить свой сад от болезней

Казалось бы, с приходом ноября дачный сезон закрыт. Однако опытные садоводы знают, чем занять себя в это время, рассказали в программе «Плюс-минус». Сейчас будет полезно провести искореняющую обработку.

Юлия Кондратенок, ведущий научный сотрудник Института плодоводства, кандидат сельскохозяйственных наук:

Осень – это лучшее время для проведения искореняющих обработок. Эти обработки позволяют уменьшить запас инфекций и болезней у нас в саду и, соответственно, улучшить фитосанитарную обстановку в саду уже весной. Для проведения искореняющих обработок лучше всего сейчас использовать 7-8-процентный раствор мочевины, или карбамида.

Для этого на 10 литров раствора нам понадобится 800-900 грамм мочевины.

Также в это время очень хорошо провести обработку препаратами меди, особенно когда лист уже полностью облетел. Дело в том, что споры очень многих болезней коры древесины, раковых болезней рассеиваются именно в период листопада. И если у вас или ваших соседей есть больные деревья, то обработка 3-5-процентным раствором медного купороса, бардовской жидкости, азофоса или медекса способна будет заметно уменьшить заболевания ваших растений этими опасными болезнями.