«У меня все работают на ставку». Как решили проблему нехватки медицинских кадров в Орше
Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов.
Приезд Александра Лукашенко в Оршанскую городскую больницу № 1 в субботу, наверное, мало кого удивил. Ведь с визитом у медиков глава государства бывает часто. Особенно в последнее время. И абсолютно неважно будний день это или выходной.
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С порога Президенту докладывают о положении дел в здравоохранении оршанского региона. Ведь Орша, как Полоцк и Новополоцк, – межрайонные опорные пункты. Помощь в городах оказывают и людям из соседних районов. В свое время, кстати, инициировал курс на развитие подобных центров именно Президент. Это для того, чтобы качественная медицина была доступной не только в крупных городах.
Сергей Карака, главный врач Оршанской центральной поликлиники:
Мы в одном месте собрали хирургическую, высокотехнологическую помощь, здесь установили два компьютерных томографа. Уникальность в данном случае этого учреждения, где мы находимся, это 10-этажный корпус, который выполняет исключительно экстренную плановую медицинскую помощь. Здесь, как раньше была построена больница, приемное отделение, лаборатория, компьютерный томограф для, я так назову, чистых пациентов. пятиэтажный корпус тоже имеет компьютерный томограф, лабораторию. Он полностью изолирован. То есть не надо в одном приемном покое принимать людей – отдельно поступают. У нас только семь межрайонных центров здесь на базе и девять отделений. Это дает возможность нам оказывать широко помощь не только в виде операционных консультаций, диагностики онкологических патологий, но и дает в том числе возможности по кадрам. На сегодня по хирургии и реанимации у меня все работают на ставку.