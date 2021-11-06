«У меня все работают на ставку». Как решили проблему нехватки медицинских кадров в Орше

Новости Беларуси. Очередная суббота в рабочем графике главы государства. 6 ноября Александр Лукашенко побывал в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Президента в красную зону из сенсации уже давно превратился в рутину. Белорусскому лидеру важно держать руку на пульсе борьбы с пандемией и лично контролировать ход лечения пациентов.

Приезд Александра Лукашенко в Оршанскую городскую больницу № 1 в субботу, наверное, мало кого удивил. Ведь с визитом у медиков глава государства бывает часто. Особенно в последнее время. И абсолютно неважно будний день это или выходной. Лукашенко о зарплатах врачей: COVID уйдет, надо сохранить этот уровень. Если удастся 2500, вообще отлично – читать здесь.

С порога Президенту докладывают о положении дел в здравоохранении оршанского региона. Ведь Орша, как Полоцк и Новополоцк, – межрайонные опорные пункты. Помощь в городах оказывают и людям из соседних районов. В свое время, кстати, инициировал курс на развитие подобных центров именно Президент. Это для того, чтобы качественная медицина была доступной не только в крупных городах.