Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает

Первая неделя ноября отметилась ветреной и дождливой погодой. Между тем средняя температура в Беларуси в октябре вышла за пределы климатической нормы, рассказали в программе «Плюс-минус». Она составила +7,3 °C, что на 0,6 °C выше, чем обычно.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

В понедельник, 8 ноября, скажется влияние атмосферных фронтов от циклона, который смещается с юга Скандинавии на северо-западные районы европейской части России. Холодная неустойчивая воздушная масса далее придет и в Беларусь.