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Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает

06 ноября 2021 17:39
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Первая неделя ноября отметилась ветреной и дождливой погодой. Между тем средняя температура в Беларуси в октябре вышла за пределы климатической нормы, рассказали в программе «Плюс-минус». Она составила +7,3 °C, что на 0,6 °C выше, чем обычно.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

В понедельник, 8 ноября, скажется влияние атмосферных фронтов от циклона, который смещается с юга Скандинавии на северо-западные районы европейской части России. Холодная неустойчивая воздушная масса далее придет и в Беларусь.

Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает-1

Температура воздуха снизится, ночью она составит от +2 до +7 °C, днем от +4 до +10 °C. Велика вероятность выпадения дождя с мокрым снегом. Кратковременные осадки синоптики прогнозируют уже во вторник, 9 ноября.

В Афинах +23°C, в Москве +7°C. О погоде в Европе на неделю с 8 по 14 ноября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает-4

Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает-6

Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает-8

Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает-10

Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает-12

Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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