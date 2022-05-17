Поступила на филфак БГУ, но стала полковником. Как Ольга Чемоданова выбирала профессию?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Юлия Артюх, СТВ:
Сегодня хотелось бы раскрыть все ваши тайны. И получить довольно откровенный разговор. Вы готовы?
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Я готова. Только вопрос, все ли тайны мы раскроем?
Юлия Артюх:
А мы посмотрим.
Ольга Чемоданова:
Попробуем.
Юлия Артюх:
За вашими плечами более 20 лет службы в органах внутренних дел. Вы полковник. Если бы вам кто-нибудь сказал тогда, когда вы поступали в БГУ на специальность «Белорусский язык и литература», что так в вашей судьбе сложится, вы бы поверили?
Ольга Чемоданова:
Не просто бы не поверила, мне кажется, для меня это было бы абсолютно несовместимые вещи в моей жизни и понятия в том числе. Потому что планы были совершенно другие после школы. Университет, который я для себя выбрала, Белорусский государственный университет, филологический факультет. Это было заранее обдуманное решение, и все мои мысли, мое желание были сосредоточены на том, чтобы поступить в этот вуз, заниматься любимым делом, изучать язык и литературу глубже, познавать этот мир, больше знакомиться со своей страной – это то, чем я жила, очень хорошо об этом помню, в конце 90-х.
Юлия Артюх:
И все-таки подразумевало то, что вы будете учителем белорусского языка и литературы, и почему же так сложилось в вашей жизни, что вы не поступали в Академию МВД, не заканчивали ее, но связали свою жизнь с МВД?
Ольга Чемоданова:
На самом деле все было очень просто, потому что после того, как я уже окончила Белорусский государственный университет, понятно, я не могу сказать, что пришло время выбирать профессию. Изначально было понятно, что я иду работать в школу, преподавать предмет – язык и литературу. Единственное, стоял вопрос, в какой школе я буду работать. Поэтому ни на минуту моя мысль меня не покидала, это все четко было продумано заранее. Как раз последний год обучения и время практики расставило определенные акценты. Когда я провела урок в учреждении образования и поняла, что такая повседневная жизнь меня не будет устраивать, конечно, я задумалась. Задумалась, тот ли выбор я сделала, правильно ли это, но я скажу, что долго не думала. В любом случае цель была, и я ее прекрасно ощущала, что я к ней приду, так или иначе. Совершенно случайно мне стало известно о том, что с образованием, педагогическим в том числе, есть реальная возможность трудоустроиться в органы внутренних дел. Вот уж поверьте, это для меня было самая интересная тема. Во-первых, я не представляла, что это возможно. Но когда еще узнала, что у девушки есть все шансы, чтобы служить, и это тоже работа с молодежью, с детьми, с подростками, с семьями, с родителями, но она абсолютно отличается от образовательного процесса, от педагогического, конечно, тут не было сомнений. Наверное, это то, к чему я должна была прийти. Конечно, это стержень, это темперамент, это характер. Это не то чтобы желание, которое у тебя возникло, и ты постарался сделать все для того, чтобы оно исполнилось, нет, это нужно было чувствовать в себе, внутри, очень сильно этого желать. По-другому бы ничего не получилось.
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