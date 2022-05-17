Поступила на филфак БГУ, но стала полковником. Как Ольга Чемоданова выбирала профессию?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Юлия Артюх, СТВ:

Сегодня хотелось бы раскрыть все ваши тайны. И получить довольно откровенный разговор. Вы готовы?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Я готова. Только вопрос, все ли тайны мы раскроем? Юлия Артюх:

А мы посмотрим.

Ольга Чемоданова:

Попробуем. Юлия Артюх:

За вашими плечами более 20 лет службы в органах внутренних дел. Вы полковник. Если бы вам кто-нибудь сказал тогда, когда вы поступали в БГУ на специальность «Белорусский язык и литература», что так в вашей судьбе сложится, вы бы поверили? Ольга Чемоданова:

Не просто бы не поверила, мне кажется, для меня это было бы абсолютно несовместимые вещи в моей жизни и понятия в том числе. Потому что планы были совершенно другие после школы. Университет, который я для себя выбрала, Белорусский государственный университет, филологический факультет. Это было заранее обдуманное решение, и все мои мысли, мое желание были сосредоточены на том, чтобы поступить в этот вуз, заниматься любимым делом, изучать язык и литературу глубже, познавать этот мир, больше знакомиться со своей страной – это то, чем я жила, очень хорошо об этом помню, в конце 90-х.

Юлия Артюх:

И все-таки подразумевало то, что вы будете учителем белорусского языка и литературы, и почему же так сложилось в вашей жизни, что вы не поступали в Академию МВД, не заканчивали ее, но связали свою жизнь с МВД?