Центр работает, чтобы иметь все препараты. Наталья Кочанова посетила РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий

Новости Беларуси. Импортозамещение сегодня выходит на первый план в самых разных отраслях экономики. Актуально это и для медицины. Так, лекарственные препараты из крови, которые раньше закупали в других странах, теперь будут выпускать в Беларуси. 17 мая Республиканский центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Минске посетила Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С медиками обсудили вопросы современного оборудования, профессиональных кадров и возможности экспорта генно-инженерной продукции.

Для реализации амбициозных планов Минздрав инициировал специальный проект. В числе ключевых задач – создание лекарств, работающих на уровне генома человека, а также модернизация самого РНПЦ. В частности, планируется построить новый производственный корпус на территории филиала в Ганцевичах. Проект включен в программу инновационного развития страны на текущую пятилетку. Ежегодно РНПЦ трансфузиологии изготавливает более 44 тонн компонентов крови, а также перерабатывает 50 тонн плазмы на лекарственные препараты.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь проводится серьезная работа в плане научной составляющей. Мы увидели, что сегодня действительно разрабатываются современные препараты, которые должны использоваться в системе здравоохранения. Мало того, они не просто разрабатываются, я еще увидела для себя, что реагенты, которые используются для анализов, выпускаются тоже здесь, не надо закупать по импорту. Это дорогого стоит, когда центр работает на то, чтобы иметь все препараты собственного производства.