Печёт торты и пироги. Ольга Чемоданова рассказала, что готовит дома сама и раскрыла тайну, кто в семье главный

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Юлия Артюх, СТВ:

Хотелось бы раскрыть тайну знакомства с супругом. Как это произошло?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

На самом деле мы познакомились, когда еще не работали в органах внутренних дел, скорее, учились. Я училась в БГУ, муж учился в Академии МВД. Мы познакомились потому, что жили в одной сельской местности. Потом встречались, а уже позже, когда работали, через какое-то время, конечно, поженились, создали семью. И вот уже 18 лет, как мы вместе. Растут наши дети. Несмотря на то, что, как вы сказали, мы вдвоем полковники милиции, это никогда нам не мешало и никаких конфликтных ситуаций, это не являлось причиной и поводом для того, чтобы они в принципе были эти ситуации.

Юлия Артюх:

При равных званиях дома, кто главный? Ольга Чемоданова:

Мне этот вопрос задавали очень часто. Я всегда говорила, что главных у нас нет. У нас все занимаются своим делом. Кто успел, тот и сделал. Поэтому здесь у нас роли не распределяются. Во-первых, мы очень занятые люди, профессия нас обязывает. Я сейчас еще более занятой человек. Я даже не берусь сравнивать, но все-таки мы действительно занятые люди, и мы понимаем, что надо помогать друг другу с детьми, и кто располагает временем, тот тем и занимается, в зависимости от того, на что есть запрос, конечно. Компромисс всегда можно найти.

Юлия Артюх:

Вы любите готовить? Ольга Чемоданова:

Я готовлю, я все готовлю сама. Я никогда ничего не покупаю приготовленное в магазинах. Может быть, это когда-то и бывает, но я не помню, когда это было последний раз. Юлия Артюх:

То есть это исключение. «Я являюсь руководителем». Почему Ольга Чемоданова не называет себя главным идеологом Минска? Подробнее здесь.