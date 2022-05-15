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Печёт торты и пироги. Ольга Чемоданова рассказала, что готовит дома сама и раскрыла тайну, кто в семье главный

15 мая 2022 17:54
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Печёт торты и пироги. Ольга Чемоданова рассказала, что готовит дома сама и раскрыла тайну, кто в семье главный-1

Юлия Артюх, СТВ:
Хотелось бы раскрыть тайну знакомства с супругом. Как это произошло?

Печёт торты и пироги. Ольга Чемоданова рассказала, что готовит дома сама и раскрыла тайну, кто в семье главный-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
На самом деле мы познакомились, когда еще не работали в органах внутренних дел, скорее, учились. Я училась в БГУ, муж учился в Академии МВД. Мы познакомились потому, что жили в одной сельской местности. Потом встречались, а уже позже, когда работали, через какое-то время, конечно, поженились, создали семью. И вот уже 18 лет, как мы вместе. Растут наши дети. Несмотря на то, что, как вы сказали, мы вдвоем полковники милиции, это никогда нам не мешало и никаких конфликтных ситуаций, это не являлось причиной и поводом для того, чтобы они в принципе были эти ситуации.

Печёт торты и пироги. Ольга Чемоданова рассказала, что готовит дома сама и раскрыла тайну, кто в семье главный-7

Юлия Артюх:
При равных званиях дома, кто главный?

Ольга Чемоданова:
Мне этот вопрос задавали очень часто. Я всегда говорила, что главных у нас нет. У нас все занимаются своим делом. Кто успел, тот и сделал. Поэтому здесь у нас роли не распределяются. Во-первых, мы очень занятые люди, профессия нас обязывает. Я сейчас еще более занятой человек. Я даже не берусь сравнивать, но все-таки мы действительно занятые люди, и мы понимаем, что надо помогать друг другу с детьми, и кто располагает временем, тот тем и занимается, в зависимости от того, на что есть запрос, конечно. Компромисс всегда можно найти.

Печёт торты и пироги. Ольга Чемоданова рассказала, что готовит дома сама и раскрыла тайну, кто в семье главный-10

Юлия Артюх:
Вы любите готовить?

Ольга Чемоданова:
Я готовлю, я все готовлю сама. Я никогда ничего не покупаю приготовленное в магазинах. Может быть, это когда-то и бывает, но я не помню, когда это было последний раз.

Юлия Артюх:
То есть это исключение.

«Я являюсь руководителем». Почему Ольга Чемоданова не называет себя главным идеологом Минска? Подробнее здесь

Печёт торты и пироги. Ольга Чемоданова рассказала, что готовит дома сама и раскрыла тайну, кто в семье главный-13

Ольга Чемоданова:
Это просто исключение. Это никогда не являлось правилом. Я все готовлю, я все успеваю. Несмотря на то, что прихожу очень поздно с работы, но, поверьте, что всегда я приготовлю те полуфабрикаты, которые на следующий день можно будет приготовить. Я не ленюсь выпекать торты, пироги в том числе. Кстати, на Пасху как раз пирог исключительно собственного приготовления. Все делаю сама.

# Право # общество # Юлия Артюх # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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