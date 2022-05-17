В Мингорисполкоме прошла встреча с делегацией из Санкт-Петербурга. Обсудили современные технологии в городе

Речь шла о производстве белорусской пожарной техники и возможности для наших производителей реализации такого транспорта в город на Неве. Обсуждали и один из успешных проектов российской стороны – функцию «Безопасный город». Это система видеонаблюдения, которая передает в мониторинговый центр факты ДТП, задымления и возгорания. В белорусской столице также стремятся оснастить видеокамерами весь жилфонд.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Тот опыт Санкт-Петербурга по видеонаблюдению, по другим вопросам, очень уверен, что будет полезен нам, чтобы мы могли в Минске развивать те направления. В то же время и делегация Санкт-Петербурга услышала о том, что мы делаем и как мы делаем, тоже заинтересовалась отдельными вопросами. Этот визит для того и нужен, чтобы мы вместе преодолевали, находили варианты для того, чтобы наши города, наши страны работали успешно, развивались, имели экономическую независимость и стабильное будущее.