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В Мингорисполкоме прошла встреча с делегацией из Санкт-Петербурга. Обсудили современные технологии в городе

17 мая 2022 16:41
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Новости Беларуси. Обмен опытом в вопросах пожарной безопасности, правоохранительной деятельности и использование современных технологий в городской среде. Эти темы обсудило руководство Мингорисполкома с делегацией из Санкт-Петербурга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Мингорисполкоме прошла встреча с делегацией из Санкт-Петербурга. Обсудили современные технологии в городе-1

Речь шла о производстве белорусской пожарной техники и возможности для наших производителей реализации такого транспорта в город на Неве. Обсуждали и один из успешных проектов российской стороны – функцию «Безопасный город». Это система видеонаблюдения, которая передает в мониторинговый центр факты ДТП, задымления и возгорания. В белорусской столице также стремятся оснастить видеокамерами весь жилфонд.

В Мингорисполкоме прошла встреча с делегацией из Санкт-Петербурга. Обсудили современные технологии в городе-4

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Тот опыт Санкт-Петербурга по видеонаблюдению, по другим вопросам, очень уверен, что будет полезен нам, чтобы мы могли в Минске развивать те направления. В то же время и делегация Санкт-Петербурга услышала о том, что мы делаем и как мы делаем, тоже заинтересовалась отдельными вопросами. Этот визит для того и нужен, чтобы мы вместе преодолевали, находили варианты для того, чтобы наши города, наши страны работали успешно, развивались, имели экономическую независимость и стабильное будущее.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Дорохович # Фотофакт

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