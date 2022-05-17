Активный отдых вдоль реки. Где открылся сезон сплавов на байдарках?

Новости Беларуси. Воложинский физкультурно-оздоровительный центр открыл сезон сплавов на байдарках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Маршрут проходит по живописной реке Ислочь. Так, первый старт был дан возле исторического места Воложинщины – урочища «Вялое». Перед сплавом туристы прошли инструктаж: им показали, как правильно управлять веслом, вести себя на воде и проходить различные препятствия. Гребцы проплыли около семи километров по извилистой реке. Во время путешествия каждый смог насладиться красотами Воложинского края.

Вера Коваленко:

Мне стало интересно, я решила: а почему нет? Возможно, трудности будут, и я немножко волнуюсь. Я авантюристка, люблю приключения. Я, конечно, мечтаю с парашютом прыгнуть. Обязательно прыгну когда-нибудь.

Кристина Силина, инструктор по туризму Воложинского физкультурно-оздоровительного центра:

Стараемся проплыть час-полтора, чтобы человек отдохнул. Выйти, та же санитарная остановка, попить чай, воду, перекусить, набраться сил, даже чтобы руки отдохнули, и дальше плывем. Можно что-то придумать, даже какие-то конкурсы между участниками сплава, чтобы был какой-то стимул, интерес у людей.