Никто зелёный свет не включал. Как Ольга Чемоданова устраивалась в милицию и почему получила отказ?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Юлия Артюх, СТВ:

Вы помните тот первый день, когда вы открыли дверь кабинета, пришли устраиваться на работу участковым инспектором. Какова была реакция? Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Реакция? О чем вы говорите, реакция была мгновенная и однозначная: «Не, вы нам не подходите». Юлия Артюх:

Сразу с порога?

Ольга Чемоданова:

Женщина пришла, девушка молодая пришла трудоустраиваться, причем не просто трудоустраиваться, я же пришла с целью получить соответствующее офицерское звание после университета. Мне все было понятно и ясно. Конечно, мне сразу сказали: «Нет, вы нам не подходите». Юлия Артюх:

А потом? Печёт торты и пироги. Ольга Чемоданова рассказала, что готовит дома сама и раскрыла тайну, кто в семье главный – подробнее здесь.