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Никто зелёный свет не включал. Как Ольга Чемоданова устраивалась в милицию и почему получила отказ?

15 мая 2022 17:41
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Никто зелёный свет не включал. Как Ольга Чемоданова устраивалась в милицию и почему получила отказ?-1

Юлия Артюх, СТВ:
Вы помните тот первый день, когда вы открыли дверь кабинета, пришли устраиваться на работу участковым инспектором. Какова была реакция?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Реакция? О чем вы говорите, реакция была мгновенная и однозначная: «Не, вы нам не подходите».

Юлия Артюх:
Сразу с порога?

Никто зелёный свет не включал. Как Ольга Чемоданова устраивалась в милицию и почему получила отказ?-4

Ольга Чемоданова:
Женщина пришла, девушка молодая пришла трудоустраиваться, причем не просто трудоустраиваться, я же пришла с целью получить соответствующее офицерское звание после университета. Мне все было понятно и ясно. Конечно, мне сразу сказали: «Нет, вы нам не подходите».

Юлия Артюх:
А потом?

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Никто зелёный свет не включал. Как Ольга Чемоданова устраивалась в милицию и почему получила отказ?-7

Ольга Чемоданова:
Потом я сказала: «Прежде чем отвечать мне, давайте сначала поговорим». Я очень попросила, чтобы мне все-таки дали возможность встретиться с руководством. Хотя бы рассказать о том, кто я, почему у меня такое желание и, вообще, какая цель, почему я сюда пришла после Белорусского государственного университета, а не пошла работать сразу в школу. Слава богу, мне повезло, эту возможность мне предоставили. Я не встретилось на то время с начальником райотдела, но с первым заместителем мне удалось поговорить. Спасибо, что мне дали такую возможность попробовать свои силы. Где-то, может быть, наблюдали за мной какое-то время со стороны пристально, а справлюсь ли я, а получится ли и, вообще, не заблудилась ли я тут среди своих? Поэтому было все, поверьте, никто мне, как я говорю, зеленый свет не включал. Во-первых, сама, не зная никого, зная только о том, что возможность такая имеется, приехала со своим дипломом и стала слезно просить о том, что имею большое желание служить в милиции. Все получилось.

Юлия Артюх:
Вы прокладывали свой путь сами.

# Милиция Беларуси # общество # Юлия Артюх # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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