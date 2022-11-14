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«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме

14 ноября 2022 17:53
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Новости Беларуси. Искусство живо реагирует на потрясения реального мира. Во время Великой Отечественной войны были созданы сотни тематических произведений. Но живописных памятников, которые отражали трагедию мирных жителей, в процентном соотношении катастрофически не хватало. Восполнить пробелы хотят современные художники в рамках литографического проекта «Слеза, упавшая на пепел», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему продолжит наш корреспондент Полина Королева.

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме-1

Фонды музея Великой Отечественной войны хранят большую часть существующих работ белорусских художников, которые объединяет одна из самых страшных трагедий в истории мира, а особенно белорусской земли. Но если в 40-е годы кровавая тема кричала с холстов, выражая возмущение, ужас, а временами надежду на светлое будущее потомков, то в 50-х она начала смолкать. Изредка классики уровня Михаила Савицкого создавали мощные проекты, которые вновь возвращали в жуткое прошлое, но повального внимания тема геноцида была лишена. Однако сегодня в творчество вновь возвращаются визуальные образы неба, в которое поднимаются не аисты, а бомбардировщики.

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме-3

Юрий Крупенков, член Белорусского союза художников:
Еще пару лет назад тема войны казалась неактуальной, сейчас, к сожалению, мы понимаем, что тема вечна. Эта литография называется «Жертвы», и она изображает эпизод, когда люди, которые прятались в помещении очень долго, скрываясь от своих преследователей, там и погибли от голода и холода.

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме-5

В работе Юрия Крупенкова мы видим луч света, пришедший слишком поздно, не успевший согреть или приободрить. Именно таким житейским сюжетам, которые ко всеобщему ужасу были повсеместны в военные годы, посвящены работы 10 художников-участников симпозиума. Они опираются на реальные истории, подсказанные сотрудниками мемориального комплекса «Хатынь» и другими исследователи прошлого. Например, картина Елены Манько заставляется задуматься, что в прямом смысле могло скрываться внутри плюшевого медвежонка.

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме-7

Елена Манько, член Белорусского союза художников:
В игрушки они прятали взрывчатку, отдавали детям. Это мне рассказал мой коллега Всеволод Швайба, ему рассказал об этом дед. Почти все мои работы связаны с восточной философией, с буддизмом, поэтому у меня совершенно отличаются кардинально работы. Для меня это был вызов, потому что мне очень хотелось сделать что-то отличное от моих предыдущих работ. И при этом у нас у всех уже что-то наболело, нагорело.

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме-9

Очевидно, современные художники воочию не видели войны. Они опираются на личное понимание этой трагедии или черпают силы из историй родных, кто, напротив, с коричневой чумой был знаком лично. Оба этих подхода, как говорят специалисты, воздействует на человека и заставляют, если не вспомнить, то ощутить. А искусство для того и существует, чтобы дарить людям чувства, даже неприятные.

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме-11

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:
Самое главное, что это ощущение трагедии, когда мирное небо исчезает и появляется боль, а война – это всегда боль, это всегда трагедии детей, женщин, старых людей, это у наших молодых художников есть. Потому что мы живем в очень зыбком мире и нам хочется, чтобы небо было спокойным.

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме-13

Андрей Петкевич запомнил свою бабушку как прекрасного рассказчика. Именно ее истории и воспоминания позволили художнику создать совокупный образ войны и перенести его на холст. Работа выполнена в стиле древней фотографии и напоминает отпечаток старой жизни.

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме-15

Андрей Петкевич, член Белорусского союза художников:
На картине изображена девочка, которая уже практически растворяется, потому что отражение ее расстреляно самолетами, которые летят и несут смерть. И оно уже как призрак, нечто исчезающее, но более реальное, чем сама девочка, которой практически нет. Самое реальное здесь это то, что осталось от девочки. Это ее любимая игрушка, которая так и останется лежать здесь.

Произведения, созданные в рамках симпозиума, публике покажут уже в середине декабря. Дальнейшая судьба литографических работ пока неизвестна. Однако организаторы планируют передать их мемориальному комплексу «Хатынь».

# Великая Отечественная война # Михаил Савицкий # Полина Королева # Наталья Шарангович

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