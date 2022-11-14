«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме

Новости Беларуси. Искусство живо реагирует на потрясения реального мира. Во время Великой Отечественной войны были созданы сотни тематических произведений. Но живописных памятников, которые отражали трагедию мирных жителей, в процентном соотношении катастрофически не хватало. Восполнить пробелы хотят современные художники в рамках литографического проекта «Слеза, упавшая на пепел», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит наш корреспондент Полина Королева.

Фонды музея Великой Отечественной войны хранят большую часть существующих работ белорусских художников, которые объединяет одна из самых страшных трагедий в истории мира, а особенно – белорусской земли. Но если в 40-е годы кровавая тема кричала с холстов, выражая возмущение, ужас, а временами надежду на светлое будущее потомков, то в 50-х она начала смолкать. Изредка классики уровня Михаила Савицкого создавали мощные проекты, которые вновь возвращали в жуткое прошлое, но повального внимания тема геноцида была лишена. Однако сегодня в творчество вновь возвращаются визуальные образы неба, в которое поднимаются не аисты, а бомбардировщики.

Юрий Крупенков, член Белорусского союза художников:

Еще пару лет назад тема войны казалась неактуальной, сейчас, к сожалению, мы понимаем, что тема вечна. Эта литография называется «Жертвы», и она изображает эпизод, когда люди, которые прятались в помещении очень долго, скрываясь от своих преследователей, там и погибли от голода и холода.

В работе Юрия Крупенкова мы видим луч света, пришедший слишком поздно, не успевший согреть или приободрить. Именно таким житейским сюжетам, которые ко всеобщему ужасу были повсеместны в военные годы, посвящены работы 10 художников-участников симпозиума. Они опираются на реальные истории, подсказанные сотрудниками мемориального комплекса «Хатынь» и другими исследователи прошлого. Например, картина Елены Манько заставляется задуматься, что в прямом смысле могло скрываться внутри плюшевого медвежонка.

Елена Манько, член Белорусского союза художников:

В игрушки они прятали взрывчатку, отдавали детям. Это мне рассказал мой коллега Всеволод Швайба, ему рассказал об этом дед. Почти все мои работы связаны с восточной философией, с буддизмом, поэтому у меня совершенно отличаются кардинально работы. Для меня это был вызов, потому что мне очень хотелось сделать что-то отличное от моих предыдущих работ. И при этом у нас у всех уже что-то наболело, нагорело.

Очевидно, современные художники воочию не видели войны. Они опираются на личное понимание этой трагедии или черпают силы из историй родных, кто, напротив, с коричневой чумой был знаком лично. Оба этих подхода, как говорят специалисты, воздействует на человека и заставляют, если не вспомнить, то ощутить. А искусство для того и существует, чтобы дарить людям чувства, даже неприятные.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

Самое главное, что это ощущение трагедии, когда мирное небо исчезает и появляется боль, а война – это всегда боль, это всегда трагедии детей, женщин, старых людей, это у наших молодых художников есть. Потому что мы живем в очень зыбком мире и нам хочется, чтобы небо было спокойным.

Андрей Петкевич запомнил свою бабушку как прекрасного рассказчика. Именно ее истории и воспоминания позволили художнику создать совокупный образ войны и перенести его на холст. Работа выполнена в стиле древней фотографии и напоминает отпечаток старой жизни.