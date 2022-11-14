«Третий ребёнок – это шанс получить квартиру». Семьи становятся многодетными ради квадратных метров?
Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Собственный пример, у меня соседи. На первом этаже у них целый блок, две квартиры – жила многодетная семья. И знаете, как у нас говорят, есть же целые социальные районы в Минске. Та же самая Каменная Горка, где одни многодетные мамы, Лошица. Понятное дело, что это утрированное название, но все равно такая история есть.
Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и жилищной политики Мингорисполкома:
Мы же, во-первых, как госорган исполняем поручения главы государства, где мы обязаны многодетные семьи направить на улучшение жилищных условий. В том числе направить их на строительство. Либо кто-то там избирает способ приобретения такого жилья. Конечно, попадая на распределение квартиры, они в первую очередь предлагаются многодетным семьям.
Кирилл Казаков:
То есть, грубо говоря, я опять же утрирую все, что возможно, третий ребенок – это шанс получить квартиру и возможность ее построить по достаточно льготным условиям?
Татьяна Бухта:
Не у каждой семьи многодетной есть возможность построить квартиру, потому что у нее может не быть основания нуждаемости.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Вы противоречите сами себе. Вы говорите, что в 2005 году тренд шел: многодетная семья – облегченный способ получить жилье и так далее. Сейчас программы кредитования жилья многодетных тоже есть, но они стали более жесткими и более существенными.
Алена Сырова, СТВ:
И я говорю, что изменились условия.
Валерий Ковальков:
Подождите, мы с вами говорим о том, что по сравнению с 2009 годом, количество многодетных семей увеличилось. Значит, не шли они тогда за квартирой. Этот посыл не является верным.
Кирилл Казаков:
Я знаю точно, статистика такова: увеличилось количество не столько многодетных семей, сколько за счет детских домов семейного типа. У нас идет снижение. Статистика такая: у нас растет количество домов семейного типа. И оно увеличивает в том числе и многодетные семьи.
Валерий Ковальков:
Не совсем так. Потому что в многодетной семье считаются рожденные и усыновленные дети. То есть те дети, которые у супругов в браке.
Кирилл Казаков:
Хорошо, а если эта история – детский дом семейного типа – они тоже претендуют на жилплощадь дополнительную, они тоже полномерно претендуют на социальные выплаты. Ведь это же профессия – мама, которая воспитывает дополнительных детей. И это же тоже многодетная семья. Либо же мы считаем, что многодетная семья – это семья, в которой рожденные дети от матери, а те, которых она усыновила, – это не многодетная семья?
Валерий Ковальков:
Вы путаете два понятия: усыновленный ребенок и дом семейного типа. Когда мама, женщина или мужчина работает матерью, отцом – да, это его работа. Он получает заработную плату. Да, этой семье предоставляется жилье. Но оно им не принадлежит.
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