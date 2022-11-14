«Третий ребёнок – это шанс получить квартиру». Семьи становятся многодетными ради квадратных метров?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Собственный пример, у меня соседи. На первом этаже у них целый блок, две квартиры – жила многодетная семья. И знаете, как у нас говорят, есть же целые социальные районы в Минске. Та же самая Каменная Горка, где одни многодетные мамы, Лошица. Понятное дело, что это утрированное название, но все равно такая история есть. Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и жилищной политики Мингорисполкома:

Мы же, во-первых, как госорган исполняем поручения главы государства, где мы обязаны многодетные семьи направить на улучшение жилищных условий. В том числе направить их на строительство. Либо кто-то там избирает способ приобретения такого жилья. Конечно, попадая на распределение квартиры, они в первую очередь предлагаются многодетным семьям. Кирилл Казаков:

То есть, грубо говоря, я опять же утрирую все, что возможно, третий ребенок – это шанс получить квартиру и возможность ее построить по достаточно льготным условиям?

Татьяна Бухта:

Не у каждой семьи многодетной есть возможность построить квартиру, потому что у нее может не быть основания нуждаемости. Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Вы противоречите сами себе. Вы говорите, что в 2005 году тренд шел: многодетная семья – облегченный способ получить жилье и так далее. Сейчас программы кредитования жилья многодетных тоже есть, но они стали более жесткими и более существенными. Алена Сырова, СТВ:

И я говорю, что изменились условия.

Валерий Ковальков:

Подождите, мы с вами говорим о том, что по сравнению с 2009 годом, количество многодетных семей увеличилось. Значит, не шли они тогда за квартирой. Этот посыл не является верным. Кирилл Казаков:

Я знаю точно, статистика такова: увеличилось количество не столько многодетных семей, сколько за счет детских домов семейного типа. У нас идет снижение. Статистика такая: у нас растет количество домов семейного типа. И оно увеличивает в том числе и многодетные семьи. Валерий Ковальков:

Не совсем так. Потому что в многодетной семье считаются рожденные и усыновленные дети. То есть те дети, которые у супругов в браке.