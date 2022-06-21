«Построено очень много на Витебщине». Игорь Брыло о тенденциях в развитии области
Новости Беларуси. За пятилетку Беларусь станет другой, если мы воспользуемся моментом. Речь о мировом тренде на спрос сельхозпродукции. Об этом заявил 21 июня Президент Беларуси, завершая двухдневную инспекцию по аграрной тематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Агрокомбинат «Юбилейный» – сельскохозяйственный флагман региона. Образован из нескольких хозяйств района. Президент подчеркнул, что перспектива – в дальнейшем укрупнении подобных хозяйств в АПК. Например, здесь занимаются производством и переработкой свинины, добились отличных результатов в животноводстве. Все молоко – экстра-класса. Президенту показали современный молочно-товарный комплекс и машинно-тракторный двор. Нареканий нет. А кредиты, вложенные в развитие хозяйства, готовы вернуть быстрее положенного срока. Но Александра Лукашенко волнует состояние хозяйств по всей Витебской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты смотришь за Витебщиной внимательно. Твое впечатление? Объективно. Есть там наметки того, что у нас лучше стало в Витебской области и что мы ее вытащим?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Александр Григорьевич, я проанализировал за последние несколько лет. Построено очень много на Витебщине. Честно скажу.
Александр Лукашенко:
Честно, нечестно – я знаю. Тенденции к чему? Как было, так и есть?
Игорь Брыло:
Посмотрите, какие прекрасные флагманы появляются, как эти предприятия (подробнее здесь).
Сегодня Президент, общаясь с аграриями, затронул и общественно значимые темы. Целесообразность введения школьной формы. По мнению Президента, должно сохраниться разнообразие. Хорошая новость и для жителей регионов. По словам главы государства, в стране не только продолжат, но и увеличат работу по реконструкции местных дорог.
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