«Построено очень много на Витебщине». Игорь Брыло о тенденциях в развитии области

Новости Беларуси. За пятилетку Беларусь станет другой, если мы воспользуемся моментом. Речь о мировом тренде на спрос сельхозпродукции. Об этом заявил 21 июня Президент Беларуси, завершая двухдневную инспекцию по аграрной тематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агрокомбинат «Юбилейный» – сельскохозяйственный флагман региона. Образован из нескольких хозяйств района. Президент подчеркнул, что перспектива – в дальнейшем укрупнении подобных хозяйств в АПК. Например, здесь занимаются производством и переработкой свинины, добились отличных результатов в животноводстве. Все молоко – экстра-класса. Президенту показали современный молочно-товарный комплекс и машинно-тракторный двор. Нареканий нет. А кредиты, вложенные в развитие хозяйства, готовы вернуть быстрее положенного срока. Но Александра Лукашенко волнует состояние хозяйств по всей Витебской области.