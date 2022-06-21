Они могут быть и у мужчин. Как избавиться от растяжек?

Идеальной фигуры не существует. Даже у подтянутых юных моделей можно найти мелкие морщинки, высыпания, целлюлит или растяжки. Неправильно думать, что это некрасиво и нездорово. Растяжки, например, как говорят врачи, часто встречаются у людей любых возрастов.

Татьяна Широкая, врач-косметолог:

Растяжки часто появляются и у девушек: это и гормональные перестройки (переходный возраст), также появляются и у более старших, когда идет набор веса резкий. Это и беременность, часто появляются: набор веса и гормональная перестройка. Достаточно частая проблема. И в любом возрасте, и на разных участках кожи: это и ягодицы, и живот, и грудь.

Кроме того, растяжки могут быть и у мужчин. Только локализуются они, как правило, в других местах: на спине, руках. Причины появления растяжек у сильного пола часто связаны с интенсивными тренировками, когда в краткие сроки набираются вес и мышечная масса.

Татьяна Широкая:

Это внутрикожные разрывы, нарушение целостности кожи, поэтому тут невозможно наружными средствами (помазать кремом, нанести сыворотку). Они так не уйдут. Мы предлагаем аппаратные, инъекционные методы для работы с растяжками.