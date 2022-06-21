Они могут быть и у мужчин. Как избавиться от растяжек?
Идеальной фигуры не существует. Даже у подтянутых юных моделей можно найти мелкие морщинки, высыпания, целлюлит или растяжки. Неправильно думать, что это некрасиво и нездорово. Растяжки, например, как говорят врачи, часто встречаются у людей любых возрастов.
Татьяна Широкая, врач-косметолог:
Растяжки часто появляются и у девушек: это и гормональные перестройки (переходный возраст), также появляются и у более старших, когда идет набор веса резкий. Это и беременность, часто появляются: набор веса и гормональная перестройка. Достаточно частая проблема. И в любом возрасте, и на разных участках кожи: это и ягодицы, и живот, и грудь.
Кроме того, растяжки могут быть и у мужчин. Только локализуются они, как правило, в других местах: на спине, руках. Причины появления растяжек у сильного пола часто связаны с интенсивными тренировками, когда в краткие сроки набираются вес и мышечная масса.
Татьяна Широкая:
Это внутрикожные разрывы, нарушение целостности кожи, поэтому тут невозможно наружными средствами (помазать кремом, нанести сыворотку). Они так не уйдут. Мы предлагаем аппаратные, инъекционные методы для работы с растяжками.
Растяжки – это нормально и естественно. Ничего зазорного в них нет. Однако для тех, кто хочет все-таки максимально гладкую и однородную кожу, есть решение. Точнее, два вида шлифовки. И первая из них – это необлетивная.
Татьяна Широкая:
Это более мягкая процедура. Лазерный луч не повреждает кожу: это идет тепловое воздействие и стимуляция коллагеновых, эластиновых волокон. Кожа немножечко уплотняется и визуально растяжки чуть сглаживаются, чуть мягче становятся.
Вторая процедура по «удалению» растяжек – это лазерная шлифовка. Лазер проникает вглубь кожи, уменьшает разрыв – растяжку, а также стимулирует регенерацию, коллагенообразование, улучшается тургор кожи. И хотя процедура действенная, ее нужно проводить в несколько этапов. Конкретное количество может определить только врач, опираясь на размер растяжек и то, как долго они «живут» на теле.
Татьяна Широкая:
Процедура требует периода восстановления. Тут мы снимаем верхний слой, получаются ссадинки такие. И в течение недельки-двух идет восстановление кожи. Она эпитализируется, отшелушивается верхний слой, потом покраснения еще в течение двух недель может быть. И постепенно кожа уплотняется. Следующую процедуру мы рекомендуем через 6 недель.
Сам процесс шлифовки растяжек не болезненный, поскольку специалисты наносят специальный крем, однако после процедуры пару часов будет чувствоваться покалывание. Также стоит помнить, что шлифовка растяжек противопоказана беременным.